МИД России осудил попытку покушения на президента Венесуэлы

В заявлении ведомства говорится, что подобные действия направлены на дестабилизацию обстановки в стране. Министерство называет попытку покушения неприемлемыми террористическими методами в политической борьбе.

Сегодня власти Венесуэлы сообщили, что на президента страны Николаса Мадуро была совершена атака дронов со взрывчаткой. Покушение произошло во время парада. Глава государства и другие политики не пострадали. Были ранены семь человек. Власти Венесуэлы считают, что за покушением стоит Колумбия, которая обвинения отвергает.