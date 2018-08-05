МИД России осудил попытку покушения на президента Венесуэлы
В заявлении ведомства говорится, что подобные действия направлены на дестабилизацию обстановки в стране. Министерство называет попытку покушения неприемлемыми террористическими методами в политической борьбе.
Сегодня власти Венесуэлы сообщили, что на президента страны Николаса Мадуро была совершена атака дронов со взрывчаткой. Покушение произошло во время парада. Глава государства и другие политики не пострадали. Были ранены семь человек. Власти Венесуэлы считают, что за покушением стоит Колумбия, которая обвинения отвергает.
Комментарии14
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vilingrad 05 августа 2018 | 13:34
Но если, падла, выяснится, что это опять Кремль... с Вовиной внешней политикой ничего отметать нельзя:)
cattt 05 августа 2018 | 13:39
vilingrad: Хлопушку новогоднюю запустили, а шуму!
serhio_25__ 05 августа 2018 | 13:43
cattt: vilingrad: jetsam: Судя по молчанию США и радостным воплям госдеповских троллей - за покушением США стоят.
testmeter 05 августа 2018 | 13:59
serhio_25__: Нет, нет... Это все происки жидобандеровцев. Мы не просто молчим, а ржём и над Мадурой и над вами
motoped 05 августа 2018 | 14:05
testmeter: не ржете а блеяте))) ... на мове
luger_max_otto 05 августа 2018 | 13:45
И кого туда сажать на престол? Там такая клиника, что разве что Чаплина туда. Не Чарли, а горе- пустосвята.
jetsam 05 августа 2018 | 13:38
да... так и сказал "он же нам продал всю нефть на 125 лет вперед, не трогать!"
tks 05 августа 2018 | 13:43
Ясен перец, мидаки возмущены, ведь в Мадурня стока баблосиков закачали, что когда он наконец подохнет, денежкам тю-тю!
croaker 05 августа 2018 | 13:45
Вообще,любое свержение тех,кто этого заслуживает, очень болезненно воспринимается нашим МИДом.
hz6691 05 августа 2018 | 13:52
Враги хотели дестабилизировать нищету!
dwon 05 августа 2018 | 13:54
Сейчас Путин попросит полбюджета страны отдать ему на борьбу с дронами-убийцами президентов.
tag188 05 августа 2018 | 13:56
подобные действия направлены на дестабилизацию обстановки в стране.
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Мадуро явно скромничает. Лучше самих венесуэльских властей с этим никто не справится.
testmeter 05 августа 2018 | 14:01
Это происки против последнего друга России. Русофобия!
sergo_25_26 05 августа 2018 | 14:08
У пыни очко жим-жим.