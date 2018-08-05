В Европе синоптики продолжают фиксировать температурные рекорды
В некоторых странах температура в последние дни превышает 40 градусов. Во многих в дневное время не опускается ниже 30-ти уже несколько недель. Жителям Европы придется привыкать к такой ситуации, — сказал специалист Метео Франс Франсуа Джобар.
Небольшое снижение температуры на большей части территории Европы ожидается в середине следующей недели.
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