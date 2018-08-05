Майкл Макфол назвал жестом отчаяния назначение Стивена Сигала на дипломатический пост в российском МИДе
Ранее стало известно, что голливудский актер теперь будет спецпредставителей по гуманитарным связям с США.
Бывший посол США в России Майкл Макфол прокомментировал ситуацию с назначением Сигала в серии твитов. «Стивен Сигал теперь гражданин России? Это будет «интересно» — написал Макфол. Также он задался вопросом, что это назначение означает для посла России в США Анатолия Антонова. «Если бы я был на его месте, я был бы шокирован этим странным шагом Путина» — написал Макфол.
О назначении Сигала спецпредставителем по гуманитарным связям с США стало известно накануне из сообщения МИДа. В нем отмечалось, что новой задачей актера будет содействие «дальнейшему развитие российско-американских отношений в гуманитарной сфере». Это включает в себя взаимодействие в сфере культуры, искусства, общественных и молодежных обменов. Речь идет о должности, не предусматривающей выплату зарплаты. Сам Сигал через своего представителя назвал назначение «великой честью».
Стивен Сигал получил российское гражданство в 2016 году. Он давно поддерживает политику президента Владимира Путина, в том числе присутствовал на его инаугурации в этом году.
Комментарии16
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hrenvam 05 августа 2018 | 13:12
Дипломат Сигал ?
А что, руки ломать умеет...
andygo__ru 05 августа 2018 | 13:16
hrenvam: "Дипломат Сигал ? А что, руки ломать умеет..." ---
-- ну, а какая-нибудь Бензя Небензя - обучит его правильному варианту русского дипломатического языка; ну, хотя бы паре-тройке фраз - будет вполне достаточно... для дипломата.
novyrusic 05 августа 2018 | 13:22
andygo__ru: Жест ли это отчаяния или проявление простого сумасшествия непонятно. Но и нормального в этом ничего нет.
Просто какой-то бред.
Что может в США списанный второразрядный актер Сигал? ну будет клоуна разыгрывать.
r88w556xl4 05 августа 2018 | 13:27
novyrusic: Как смешно наблюдать за взъевшимися прокладонами. Сигала знают все - в любой точке мира практически любой человек, и для его должности без разницы, какой он там актёр, главное - он значительный человек, оказавший влияние на миллионы людей во всём мире.
andre_klimov 05 августа 2018 | 13:42
r88w556xl4:
Смешно наблюдать за "альтернативно одарёнными", называющими бурное веселье словом "взьелись" :)
А веселятся все не потому, что это Сигал, а потому что российский МИД давно уже имеет репутацию большого цирка. С конями, лосями и болонками. Поэтому назначение американского актёра на роль "российского культурного посланника" и вызывает гомерическийхохот.
Радуйтесь, кстати. Ибо если бы МИДу не относились, как к фрик-шоу - тогда могли быподумать, что у самой России просто нет никого на эту должность, кто бы внёс свой вклад в развитие российской культуры. А так... Цирк - он и есть - цирк...
estamp 05 августа 2018 | 14:04
andre_klimov: российский МИД давно уже имеет репутацию большого цирка.
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В вашем маленьком кибуце.
novyrusic 05 августа 2018 | 13:45
r88w556xl4: дурачонка ты и простофиля.
Сигал снимался во второразрядных боевиках и ничего кроме махания руками и ногами никогда не умел. В течение небольшого отразк4а времени, ьблет 10-ть, он пользовался успехом у быдла. Но потом возраст не дал уже махать ногами, а ничего больше он не умеет. Попытки сменить жанр провалились.
Списанный материал.
Должность у него бессмысленная и декоративная. Какие связи он будет осуществлять и с кем? С другим потомком еврейских эмигрантов из России Сталлоне?
Настоящая культурная элита в США Сигала просто презирает.
Он просто вырожденец.
vlabumur 05 августа 2018 | 13:16
Это обычные пляски с бубном.
jetsam 05 августа 2018 | 13:16
@Речь идет о должности, не предусматривающей выплату зарплаты.@
а это как посмотреть: считать ли аргентинский кокс зарплатой или спасибом?
balkin 05 августа 2018 | 13:21
Агреман нужен?
detul 05 августа 2018 | 13:21
Мемуарист Макфол готовит поле для новых мемуаров.
testmeter 05 августа 2018 | 13:24
"назначение Стивена Сигала на дипломатический пост в российском МИД" ///
Рассматривалась также кандидатура Депардье, но Сигал пока не отработал "дальневосточный гектар" - на него больше надежд
zemljanka 05 августа 2018 | 13:36
"Давайте жить дружно."
oleg_andreevich 05 августа 2018 | 13:37
Так вот кто голосовал за Путина!
koshkairina 05 августа 2018 | 14:01
А что в этом плохого? Стивен Сигал - кинозвезда (ехидство на тему возраста - тема вообще некорректная: что же, виноваты все, кто не умер молодыми, как Брюс Ли?), очень разносторонний человек, у него много искренних поклонников в обеих странах...
Терпеть не могу эту травлю: одни целой сворой кидаются на тех, кто посмеет не одобрить Путина, даже если это такие всенародно любимые артисты, как Макаревич или Ахеджакова; а другие нападают на каждого, кто посмеет Путина одобрить(((
Не много ли чести этому Путину?
estamp 05 августа 2018 | 14:06
Макфол, когда "разрушили его академическую карьеру" впал в депрессию. И теперь для компенсации будет кидаться какашками.