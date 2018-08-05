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13:00, 05 августа 2018

Майкл Макфол назвал жестом отчаяния назначение Стивена Сигала на дипломатический пост в российском МИДе

Ранее стало известно, что голливудский актер теперь будет спецпредставителей по гуманитарным связям с США.

Бывший посол США в России Майкл Макфол прокомментировал ситуацию с назначением Сигала в серии твитов. «Стивен Сигал теперь гражданин России? Это будет «интересно» — написал Макфол. Также он задался вопросом, что это назначение означает для посла России в США Анатолия Антонова. «Если бы я был на его месте, я был бы шокирован этим странным шагом Путина» — написал Макфол.

О назначении Сигала спецпредставителем по гуманитарным связям с США стало известно накануне из сообщения МИДа. В нем отмечалось, что новой задачей актера будет содействие «дальнейшему развитие российско-американских отношений в гуманитарной сфере». Это включает в себя взаимодействие в сфере культуры, искусства, общественных и молодежных обменов. Речь идет о должности, не предусматривающей выплату зарплаты. Сам Сигал через своего представителя назвал назначение «великой честью».

Стивен Сигал получил российское гражданство в 2016 году. Он давно поддерживает политику президента Владимира Путина, в том числе присутствовал на его инаугурации в этом году.

Комментарии

16

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hrenvam 05 августа 2018 | 13:12

Дипломат Сигал ?
А что, руки ломать умеет...

andygo__ru 05 августа 2018 | 13:16

hrenvam: "Дипломат Сигал ? А что, руки ломать умеет..." ---


-- ну, а какая-нибудь Бензя Небензя - обучит его правильному варианту русского дипломатического языка; ну, хотя бы паре-тройке фраз - будет вполне достаточно... для дипломата.

novyrusic 05 августа 2018 | 13:22

andygo__ru: Жест ли это отчаяния или проявление простого сумасшествия непонятно. Но и нормального в этом ничего нет.
Просто какой-то бред.
Что может в США списанный второразрядный актер Сигал? ну будет клоуна разыгрывать.

r88w556xl4 05 августа 2018 | 13:27

novyrusic: Как смешно наблюдать за взъевшимися прокладонами. Сигала знают все - в любой точке мира практически любой человек, и для его должности без разницы, какой он там актёр, главное - он значительный человек, оказавший влияние на миллионы людей во всём мире.

andre_klimov 05 августа 2018 | 13:42

r88w556xl4:
Смешно наблюдать за "альтернативно одарёнными", называющими бурное веселье словом "взьелись" :)
А веселятся все не потому, что это Сигал, а потому что российский МИД давно уже имеет репутацию большого цирка. С конями, лосями и болонками. Поэтому назначение американского актёра на роль "российского культурного посланника" и вызывает гомерическийхохот.

Радуйтесь, кстати. Ибо если бы МИДу не относились, как к фрик-шоу - тогда могли быподумать, что у самой России просто нет никого на эту должность, кто бы внёс свой вклад в развитие российской культуры. А так... Цирк - он и есть - цирк...

estamp 05 августа 2018 | 14:04

andre_klimov: российский МИД давно уже имеет репутацию большого цирка. 
---
В вашем маленьком кибуце.

novyrusic 05 августа 2018 | 13:45

r88w556xl4: дурачонка ты и простофиля.
Сигал снимался во второразрядных боевиках и ничего кроме махания руками и ногами никогда не умел. В течение небольшого отразк4а времени, ьблет 10-ть, он пользовался успехом у быдла. Но потом возраст не дал уже махать ногами, а ничего больше он не умеет. Попытки сменить жанр провалились.
Списанный материал.
Должность у него бессмысленная и декоративная. Какие связи он будет осуществлять и с кем? С другим потомком еврейских эмигрантов из России Сталлоне?
Настоящая культурная элита в США Сигала просто презирает.
Он просто вырожденец.

vlabumur 05 августа 2018 | 13:16

Это обычные пляски с бубном.

jetsam 05 августа 2018 | 13:16

@Речь идет о должности, не предусматривающей выплату зарплаты.@
а это как посмотреть: считать ли аргентинский кокс зарплатой или спасибом?

balkin 05 августа 2018 | 13:21

Агреман нужен?

detul 05 августа 2018 | 13:21

Мемуарист Макфол готовит поле для новых мемуаров.

testmeter 05 августа 2018 | 13:24

"назначение Стивена Сигала на дипломатический пост в российском МИД" ///
Рассматривалась также кандидатура Депардье, но Сигал пока не отработал "дальневосточный гектар" - на него больше надежд

zemljanka 05 августа 2018 | 13:36

"Давайте жить дружно."

oleg_andreevich 05 августа 2018 | 13:37

Так вот кто голосовал за Путина!

(комментарий скрыт)
(комментарий скрыт)

koshkairina 05 августа 2018 | 14:01

А что в этом плохого? Стивен Сигал - кинозвезда (ехидство на тему возраста - тема вообще некорректная: что же, виноваты все, кто не умер молодыми, как Брюс Ли?), очень разносторонний человек, у него много искренних поклонников в обеих странах...
Терпеть не могу эту травлю: одни целой сворой кидаются на тех, кто посмеет не одобрить Путина, даже если это такие всенародно любимые артисты, как Макаревич или Ахеджакова; а другие нападают на каждого, кто посмеет Путина одобрить(((
Не много ли чести этому Путину?

estamp 05 августа 2018 | 14:06

Макфол, когда "разрушили его академическую карьеру" впал в депрессию. И теперь для компенсации будет кидаться какашками.

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