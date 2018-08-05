Майкл Макфол назвал жестом отчаяния назначение Стивена Сигала на дипломатический пост в российском МИДе

Ранее стало известно, что голливудский актер теперь будет спецпредставителей по гуманитарным связям с США.

Бывший посол США в России Майкл Макфол прокомментировал ситуацию с назначением Сигала в серии твитов. «Стивен Сигал теперь гражданин России? Это будет «интересно» — написал Макфол. Также он задался вопросом, что это назначение означает для посла России в США Анатолия Антонова. «Если бы я был на его месте, я был бы шокирован этим странным шагом Путина» — написал Макфол.

О назначении Сигала спецпредставителем по гуманитарным связям с США стало известно накануне из сообщения МИДа. В нем отмечалось, что новой задачей актера будет содействие «дальнейшему развитие российско-американских отношений в гуманитарной сфере». Это включает в себя взаимодействие в сфере культуры, искусства, общественных и молодежных обменов. Речь идет о должности, не предусматривающей выплату зарплаты. Сам Сигал через своего представителя назвал назначение «великой честью».

Стивен Сигал получил российское гражданство в 2016 году. Он давно поддерживает политику президента Владимира Путина, в том числе присутствовал на его инаугурации в этом году.