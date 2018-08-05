Полиция начала проверку сообщения преподавателя Высшей школы экономики о незаконном задержании

В интервью «Эху» сам Владимир Бродский рассказал, что трое мужчин в штатском, которые представились сотрудниками уголовного розыска, задержали его у Ярославского вокзала, отвели в отдел полиции, обыскали и заставили раздеться.

Бродский написал заявление в прокуратуру и сообщил о случившемся по телефону доверия МВД.