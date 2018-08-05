Полиция начала проверку сообщения преподавателя Высшей школы экономики о незаконном задержании
В интервью «Эху» сам Владимир Бродский рассказал, что трое мужчин в штатском, которые представились сотрудниками уголовного розыска, задержали его у Ярославского вокзала, отвели в отдел полиции, обыскали и заставили раздеться.
Бродский написал заявление в прокуратуру и сообщил о случившемся по телефону доверия МВД.
Комментарии5
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zztop1960 05 августа 2018 | 13:12
Не смейте трогать ментов, вертухаев и вояк , это золотой фонд России , им даже за границу запрещено выезжать , что бы враги не заимели у себя этих представителей русской интеллектуальной элиты.
danko1 05 августа 2018 | 13:14
zztop1960: Видеокамеры по обыкновению не работали.
Так что то оговор "честных" полицаев.
А пусть докажет.
Еще и обвинить в клевете могут, заставив платить за отсутствующие честь и достоинство.
detul 05 августа 2018 | 13:23
danko1: Камеры работали, так что креативных полицейских просто выгонят с работы. Такие тупые "Жемчужные прапорщики" в МВД не нужны.
jetsam 05 августа 2018 | 13:13
#ихтамнет
#онсамвиноват
#идитевсуд
#всшанегровлинчуют
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-- Бэрримор, кто там воет на болоте?
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cobakevich 05 августа 2018 | 14:05
Совсем эти жиды-гомосеки распоясались !
Так и норовят к честному менту в трусы залезть !
Надо же - двух ментов в штатском привел к ним в отделение и устроил там оргии , надеюсь по взаимному согласию ?