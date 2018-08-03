В Россию минувшей ночью доставили тела журналистов, погибших в Центральноафриканской республике

Как сообщил Следственный комитет, будет проведена судебно-медицинская экспертиза, которая должна помочь установить причины гибели россиян. Похоронить участников съемочной группы, возможно, разрешат уже во вторник, — рассказал «Эху» журналист, друг одного из погибших – Орхана Джемаля – Максим Шевченко.

Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко были убиты 30 июля, когда приехали в Центральноафриканскую республику снимать фильм о наемниках из частной военной компании Вагнера. Официально в качестве приоритетной версии называется нападение с целью ограбления. Одновременно группа журналистов решила провести независимое расследование, чтобы установить истинные причины гибели.