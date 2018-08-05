На президента Венесуэлы накануне было совершено покушение. Об этом заявили власти страны. Николас Мадуро не пострадал. Президент обвинил в инциденте Колумбию. Там назвали это абсурдом.

Военный парад по случаю очередной годовщины создания национальной гвардии Венесуэлы был омрачён громким хлопком, паникой и криками. Всё произошло во время выступления президента Мадуро. Его речь показывали по местному телевидению. Внезапно она оборвалась. Президент с супругой и члены правительства подняли головы вверх. А вскоре раздался звук, похожий на взрыв и военные, выстроенные на площади, начали в панике разбегаться.

Семь военных были ранены. На президента Венесуэлы совершили покушение с помощью нескольких дронов со взрывчаткой, заявили в министерстве информации страны. с руководителем страны всё хорошо, заверил глава ведомства Хорхе Родригес.

Вскоре и Мадуро в обращении к нации прокомментировал инцидент, объявив о задержании нескольких человек. Он также обвинил в попытке его убить соседнюю Колумбию.

МИД Колумбии отверг обвинения в причастности к подготовке покушения на Мадуро. Такие заявления выглядят абсурдными, никаких оснований их делать нет, заявили во внешнеполитическом ведомстве. Ряд стран Латинской Америки, включая Кубу и Боливию, осудили попытку покушения на президента Венесуэлы, сообщает Интерфакс. В свою очередь агентство Associated Press со ссылкой на пожарных приводит другую версию инцидента. По их данным, никаких дронов возле Мадуро не было. Во время его выступления взорвался баллон с газом.

Мадуро недавно был переизбран президентом Венесуэлы. Перед выборами многие представители оппозиции были арестованы или отстранены от участия в президентской кампании. Ряд стран не признал результаты выборов. А США ужесточили санкции в отношении Каракаса, напоминает Радио Свобода. .

К покушению на президента Венесуэлы Николаса Мадуро причастны американские спецслужбы. Такое мнение в эфире радиостанции «Эхо Москвы» выразил главный редактор журнала «Латинская Америка» Владимир Травкин.

«Нет никаких сомнений, что это не только внутренние силы, но и внешние, надо это иметь в виду. Внешние силы – это Вашингтон», — сказал он.

По словам Травкина, смена власти в Венесуэле очень выгодна для США. Он отметил, что венесуэльская оппозиция во многом опирается на их поддержку, а также напомнил слова президента США Дональда Трампа о необходимости изменения социалистического режима в Венесуэле путем вооруженного вторжения.

«Кто бы ни был непосредственным исполнителем, кто бы ни послал эти дроны против Мадуро, сказать, что это люди, действующие абсолютно независимо от того, что делают или пытаются делать американцы, невозможно», — отметил Травкин.

Он добавил, что целью покушения могло быть не убийство президента, а стремление припугнуть его и заставить изменить избранный им политический курс на «социализм XXI века».

Травкин подчеркнул, что многие внутренние и внешние силы уже давно стремятся убрать Мадуро с поста президента страны как электоральным путем, так и через экономическую блокаду Венесуэлы. Однако, по его мнению, запугать Мадуро весьма сложно.

Москва решительно осуждает попытку покушения на президента венесуэлы Мадуро. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на МИД России.