МВД отчиталось о задержании пятерых иностранцев, подозреваемых в организации незаконной миграции. Как рассказала официальный представитель ведомства Ирина Волк, это была операция с участием «Росгвардии» и ФСБ. Волк сообщила, что задержанные за деньги делали прибывшим в Россию иностранцам миграционные карты по подложным документам. Они арендовали офис в одном из хостелов Москвы. Дома у подозреваемых, а также в офисе прошли обыски.

Полиция нашла иностранные паспорта, пустые миграционные бланки и печати.