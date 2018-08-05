Консульство РФ в Швеции выразило готовность оказать содействие в деле, связанном с  задержанием капитана сухогруза

Российское консульство в Швеции выразило готовность оказать содействие в деле, связанном с задержанием капитана сухогруза. Об этом со ссылкой на дипмиссию сообщает агентство ТАСС. Российский капитан посадил на мель судно ВВС Lagos. В полиции говорят, что он был пьян. Судно направлялось из Литвы в Испанию и перевозило пшеницу.

Капитану грозит тюремный срок за управление сухогрузом в нетрезвом состоянии.