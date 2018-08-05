Власти Венесуэлы объявили о покушении на президента страны Николаса Мадуро

Его пытались убить во время военного парада. Согласно официальной версии, главу государства атаковали дроны со взрывчаткой. Парад показывали в прямом эфире по местному телевидению. На кадрах видно, как Мадуро и военные чиновники резко смотрят вверх, после чего изображение сменяется общим планом площади. Через некоторое время военнослужащие начинают разбегаться.

Самих дронов на кадрах не видно. Президент и другие политики не пострадали. Ранения получили семь военнослужащих. Мадуро обвинил в покушении власти Колумбии. Он рассказал, что задержаны несколько подозреваемых. Власти Колумбии обвинения отвергают.