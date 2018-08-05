Погибшие в ЦАР журналисты будут похоронены после завершения следственных мероприятий во вторник или среду
Погибшие в Центральноафриканской республике Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко будут похоронены после завершения следственных мероприятий во вторник или среду. Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сообщил друг Орхана Джемаля, журналист Максим Шевченко.
«Дальше будут следственные мероприятия. Как только они закончатся, тела отдадут, и мы их похороним. Мы надеемся, что это будет в среду, но есть информация, что может даже во вторник удастся похоронить, если в понедельник закончат следственные мероприятия», — сказал он.
Шевченко также отметил, что следователи отвезли тела погибших журналистов из аэропорта в морг, не поставив их родственников в известность.
Сегодня тела погибших в ЦАР журналистов были доставлены в Россию.
Журналист Орхан Джемаль, режиссер Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко были убиты в ЦАР 31 июля. Они снимали документальный фильм про ЧВК «Вагнер».
Комментарии2
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master_superanalitik 05 августа 2018 | 12:26
В России и так народу мало, а потому следует беречь каждого человека, в том числе и журналиста, независимо от его разреза глаз, религии и цвета кожи.
sagen 05 августа 2018 | 12:40
Пригожин должен начать заметать следы. Для начала ему надо подкупить экспертов. Кто знает, а вдруг оружие выплывет.