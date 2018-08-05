Погибшие в ЦАР журналисты будут похоронены после завершения следственных мероприятий во вторник или среду

Погибшие в Центральноафриканской республике Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко будут похоронены после завершения следственных мероприятий во вторник или среду. Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сообщил друг Орхана Джемаля, журналист Максим Шевченко.

«Дальше будут следственные мероприятия. Как только они закончатся, тела отдадут, и мы их похороним. Мы надеемся, что это будет в среду, но есть информация, что может даже во вторник удастся похоронить, если в понедельник закончат следственные мероприятия», — сказал он.

Шевченко также отметил, что следователи отвезли тела погибших журналистов из аэропорта в морг, не поставив их родственников в известность.

Сегодня тела погибших в ЦАР журналистов были доставлены в Россию.

Журналист Орхан Джемаль, режиссер Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко были убиты в ЦАР 31 июля. Они снимали документальный фильм про ЧВК «Вагнер».