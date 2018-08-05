В Великобритании животному посмертно присудили премию «Кот года» за спасение жизни хозяйки
Об этом сообщает телеканал Скай.Ньюс. Владелица кота рассказала, что ночью почувствовала себя плохо, но не собиралась вызывать врачей. После того, как кот стал трогать хозяйку лапой, маукать и прыгать по ней, женщина не смогла уснуть и вызвала скорую". Врачи обнаружили признак тромба. Хозяйка кота уверена, что если бы заснула в ту ночь, то больше бы никогда не проснулась.
На звание «Кот года» претендовало несколько сотен питомцев. Победитель скончался за несколько дней до церемонии награждений.
Комментарии1
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jetsam 05 августа 2018 | 12:24
хороший кот.
кошки лечат своим мурчанием кости.