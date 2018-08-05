Колумбиец Элейдер Альварес нокаутировал Сергея Ковалева в бое за титул чемпиона мира по версии WBO в полутяжелом весе
Россиянин лишился пояса в седьмом раунде.
Ход боя на турнире в Атлантик-Сити не предвещал такого тяжелого поражения для Ковалева. Российский боксер, осторожно проведя первые три раунда, в четвертом нанес по Альваресу очень сильный удар справа. После этого колумбиец пропустил еще серию ударов от Ковалева, который, казалось, контролировал ход боя. Однако все решилось буквально в последнюю минуту седьмого раунда: Альварес отправил россиянина сразу в три нокдауна. Первый – сильнейшим ударом справа в голову, когда руки обладателя чемпионского пояса WBO находились внизу. Ковалев поднялся довольно быстро, но через несколько секунд пропустил Альвареса еще два удара в голову с обеих сторон, и этот нокдаун оказался уже гораздо более серьезным. Дотерпеть до окончания раунда и перевести дух россиянин не смог. Едва он поднялся – и пропустил добивание от поймавшего кураж Альвареса сбоку.
И теперь именно колумбиец, не знавший в своей профессиональной карьере поражений, обладает титулом чемпиона мира по версии WBO в полутяжелом весе. Ковалев же в своем Инстаграме извинился перед болельщиками, и не исключил, что после этого поражения может завершить карьеру. Для россиянина это уже второе поражение нокаутом.
Промоутер Ковалева Кэти Дува отметила, что в контракте на бой с Альваресом имеется пункт о возможности реванши.
Комментарии4
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bun777 05 августа 2018 | 12:07
Звезду героя Колумбии и 500 кг из посольства.
shoorah 05 августа 2018 | 12:13
Кругом русофобия. Обложили, суки. Мария Захарова уже высмеяла этот бой?
irinakingsize1 05 августа 2018 | 12:33
Нджатаха тюкнул Монсона
Альварес тюкнул Ковалева
Усик тюкнул Гассиева
Доколе?
Скока вас, фошиздов, еще? А ну все вылазьте!
freeway99 05 августа 2018 | 12:35
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