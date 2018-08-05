Колумбиец Элейдер Альварес нокаутировал Сергея Ковалева в бое за титул чемпиона мира по версии WBO в полутяжелом весе

Россиянин лишился пояса в седьмом раунде.

Ход боя на турнире в Атлантик-Сити не предвещал такого тяжелого поражения для Ковалева. Российский боксер, осторожно проведя первые три раунда, в четвертом нанес по Альваресу очень сильный удар справа. После этого колумбиец пропустил еще серию ударов от Ковалева, который, казалось, контролировал ход боя. Однако все решилось буквально в последнюю минуту седьмого раунда: Альварес отправил россиянина сразу в три нокдауна. Первый – сильнейшим ударом справа в голову, когда руки обладателя чемпионского пояса WBO находились внизу. Ковалев поднялся довольно быстро, но через несколько секунд пропустил Альвареса еще два удара в голову с обеих сторон, и этот нокдаун оказался уже гораздо более серьезным. Дотерпеть до окончания раунда и перевести дух россиянин не смог. Едва он поднялся – и пропустил добивание от поймавшего кураж Альвареса сбоку.

И теперь именно колумбиец, не знавший в своей профессиональной карьере поражений, обладает титулом чемпиона мира по версии WBO в полутяжелом весе. Ковалев же в своем Инстаграме извинился перед болельщиками, и не исключил, что после этого поражения может завершить карьеру. Для россиянина это уже второе поражение нокаутом.

Промоутер Ковалева Кэти Дува отметила, что в контракте на бой с Альваресом имеется пункт о возможности реванши.