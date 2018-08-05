Семьи израильских солдат проведут сегодня митинг в Иерусалиме

Они потребуют от властей не заключать мирный договор с ХАМАС пока тела погибших не будут возвращены домой.

На митинг намерены выйти члены семей военнослужащих Орона Шауля и Адара Голдина. Они погибли четыре года назад во время операции израильских войск против боевиков ХАМАС. Но до сих пор тела погибших не удалось вернуть домой. Матери солдат на митинге призовут правительство Нетаньяху не соглашаться на перемирие с ХАМАСом до тех пор, пока радикальные палестинцы не вернут на родину тела израильских военных. Родственники Шауля в обращении к властям призывают не только включить это требование в соглашение, но и сделать его главным пунктом. Лишь в этом случае договор можно считать справедливым, убеждены родственники погибших солдат. Иначе соглашение (цитата по NEWSru.com) «будет стоить меньше, чем бумага, на которой оно написано».

По некоторым данным Израиль и ХАМАС готовят соглашение о прекращении огня на пять лет. Оно предусматривает полное открытие командно-пропускных пунктов на границе с сектором Газа и прекращение там провокаций со стороны ХАМАСа, включая поджоги израильской территории.

Ход переговоров с ХАМАСом и предложения по улучшению гуманитарной ситуации в секторе Газа сегодня обсудит комиссия правительства Израиля по вопросам безопасности. Многие аналитики сомневаются в том, что мирное соглашение в ближайшее время примут.