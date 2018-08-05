Россия сегодня ввела ответные пошлины на товары из США

Их разработали в качестве зеркальной меры в ответ на повышение тарифов на сталь и алюминий из России до 25 процентов.

Под действие российских пошлин попадает нефтегазовое оборудование из США, оптоволокно, инструменты обработки металлов и бурения скальных пород. Кроме того, ставками от 25 до 40 процентов будет облагаться импорт некоторых видов транспортных средств для перевозки грузов и строительно-дорожной техники.

Ранее ущерб для российских экспортеров от торговых ограничений США оценили более чем в 537 миллионов долларов. Объем дополнительных пошлин России пока составит около 87 миллионов долларов в год. Глава Минэкономразвития Максим Орешкин пояснял, что это максимум, на который сейчас имеет право Москва по правилам ВТО. Оставшиеся 450 миллионов будут введены через три года либо по решению ВТО.

Пошлины США на сталь и алюминий начали вводиться с марта этого года. Под действие этих мер попала на только Россия, и множество других стран, включая Китай, Индию и государства ЕС.

Большинство стран, пострадавших от введения пошлин, уже подали серию исков против США в ВТО.