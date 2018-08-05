Россия сегодня ввела ответные пошлины на товары из США
Их разработали в качестве зеркальной меры в ответ на повышение тарифов на сталь и алюминий из России до 25 процентов.
Под действие российских пошлин попадает нефтегазовое оборудование из США, оптоволокно, инструменты обработки металлов и бурения скальных пород. Кроме того, ставками от 25 до 40 процентов будет облагаться импорт некоторых видов транспортных средств для перевозки грузов и строительно-дорожной техники.
Ранее ущерб для российских экспортеров от торговых ограничений США оценили более чем в 537 миллионов долларов. Объем дополнительных пошлин России пока составит около 87 миллионов долларов в год. Глава Минэкономразвития Максим Орешкин пояснял, что это максимум, на который сейчас имеет право Москва по правилам ВТО. Оставшиеся 450 миллионов будут введены через три года либо по решению ВТО.
Пошлины США на сталь и алюминий начали вводиться с марта этого года. Под действие этих мер попала на только Россия, и множество других стран, включая Китай, Индию и государства ЕС.
Большинство стран, пострадавших от введения пошлин, уже подали серию исков против США в ВТО.
Комментарии26
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danko_vibla 05 августа 2018 | 12:05
Сегодня коклотролли подкачают! Где данко1 спец в пошлинах из маями?
shoorah 05 августа 2018 | 12:11
danko_vibla: Зато пригожинские троли без выходных херачат. Ответь мне, портяныч: Маргарита Симоньян продолжает ездить по Москве с американским флагом. Или тебе не докладывают, чином не вышел?
danko_vibla 05 августа 2018 | 12:13
shoorah: ты языком прислонился не к той заднице, хоклотролль. Пойди отдохни, вздрочни и поскачи!
master_superanalitik 05 августа 2018 | 12:20
danko_vibla:
Конечно американцам наши санкции как слону дробина. Но тем не менее время работает на Россию и наступит такое время когда мы заставим американцев есть дерьмо.
pro_hanov 05 августа 2018 | 12:31
master_superanalitik: "наступит такое время когда мы заставим американцев есть дерьмо"
Только если они по глупости решатся нас оккупировать.
mayk01_18 05 августа 2018 | 12:37
master_superanalitik: и наступит такое время когда мы заставим американцев есть дерьмо..
Росийские сырные продукты...? Так вы похоже сначала россиян заставляете есть-дерьмо
pro_hanov 05 августа 2018 | 12:09
"Под действие российских пошлин попадает нефтегазовое оборудование из США, оптоволокно, инструменты обработки металлов и бурения скальных пород"
Очередной выстрел себе в ногу. Всё это приведёт лишь к инфляции. В России это оборудование не выпускается. Американские пошлины на сталь и алюминий сделают рентабельными металлургические производства в США.
danko_vibla 05 августа 2018 | 12:10
pro_hanov: а тебе хохлотроллю какая разница. У вас же в Киеве безвиз?
testmeter 05 августа 2018 | 12:17
danko_vibla: Да нет, нам разница есть. Чем больше дерьма Россия для себя придумывает - тем ближе ее крах. Тем лучше всему цивилизованному миру
danko_vibla 05 августа 2018 | 12:21
testmeter: ты вздрочни активнее, тогда дождёшься. Цивилизованный кокол. Цеевропа!
serhio_25__ 05 августа 2018 | 12:24
testmeter: Россия нормально живет, а вот дерьмо придумывает Укропия, поэтому вы в дерьме и живете.
danko_vibla 05 августа 2018 | 12:26
serhio_25__: можно быть спокойно. Кокломрази это диванные иммигранты из быбвей хоклянлии по германиям и другим кормушкам. Им просто делать нехрено.
testmeter 05 августа 2018 | 12:15
pro_hanov: Зато производство бульдозеров на России будет развиваться. Ведь всю эту пиндосовскую продукцию нужно будет давить-с
drgonish 05 августа 2018 | 12:20
pro_hanov:
{Всё это приведёт лишь к инфляции. В России это оборудование не выпускается.}
Интересная логика. А что конкретно не приводится в России?
Даже если что-то не производится, это заменяется оборудованием не из США.
pro_hanov 05 августа 2018 | 12:29
drgonish: "что конкретно не приводится в России? "
Проходческие комбайны для скальных пород. Думаете английская Webster не повысит цены, когда продукция конкурента ALPINE EQUIPMENT станет дороже из-за санкций?
grigol331 05 августа 2018 | 12:39
drgonish: Даже если что-то не производится, это заменяется оборудованием не из США
_____
Нужно писать не "заменяется", а "возможно заменялось". Штаты, при желании, перекроют вам все краники, и чем больше рашка вы*бывается, тем выше вероятность того, что так они и сделают.
mercer57 05 августа 2018 | 12:10
начало бомбёжки Воронежа....)))
grigol331 05 августа 2018 | 12:11
Как-то медленно вэтот раз обесценивается ребль, - подумал Путин В.В., и Россия ввела ответные пошлины на товары из США.
serhio_25__ 05 августа 2018 | 12:20
grigol331: Укроп, а кто гривну обесценивает?
11.07
1$ - 26.02гр
06.08
1$ - 27.09гр
Против Украины санкции ввели? Или может опять Путин виноват? Укроп, следи за своей гривной.
grigol331 05 августа 2018 | 12:32
serhio_25__:
Мне падение гривны пка только на руку - я в баксах. Полгода при неслабой инфляции гривна толькоросла. Я не финансист и для меня такая ситуация - парадокс. Сейчас гривна возвращается к февральскому курсу, что для меня, повторяю, есть гут.
А ты знач, кацап, живёшь новостями из Украины. Это по службе или душевный порыв?
tks 05 августа 2018 | 12:15
Самооскопились, что называется.
y3emen1 05 августа 2018 | 12:16
вот на фиг нам какие-то ихние новые технологии, когда у нас своих, старых, полным полно
tag188 05 августа 2018 | 12:18
Ну все, от такого российского ответа вся Америка в панике, доллар явно завтра рухнет, а вслед за ним и курсы акций американских компаний. Да, портянки?
gregor 05 августа 2018 | 12:27
Россия сегодня ввела ответные пошлины на товары из США
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Опять скоро придётся жвачку выпрашивать у заезжих иностранцев и джинсы , поношенные , менять на водку .
nersesov 05 августа 2018 | 12:39
gregor: ну, что ж, вспомните старые навыки
srk2658lu 05 августа 2018 | 12:30
Комар слона укусить норовит...