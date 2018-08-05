Тела убитых в Центральноафриканской республике журналистов минувшей ночью доставили в Россию
Об этом сообщил Следственный комитет. В ведомстве рассказали, что будет проведена судебно-медицинская экспертиза, которая может помочь установить причину гибели.
Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко убили в конце июля. Они снимали документальный фильм о частной военной компании Вагнера.
Комментарии1
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parasuk_ 05 августа 2018 | 11:44
Не надо было их сюда везти. Может тогда бы кучка некрофилов с Москворецкого моста в цар перебралась на новое капище