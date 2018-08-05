Тела убитых в Центральноафриканской республике журналистов минувшей ночью доставили в Россию

Об этом сообщил Следственный комитет. В ведомстве рассказали, что будет проведена судебно-медицинская экспертиза, которая может помочь установить причину гибели.

Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко убили в конце июля. Они снимали документальный фильм о частной военной компании Вагнера.