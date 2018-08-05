В Новой Москве задержали двух кандидатов в муниципальные депутаты и волонтера из движения «Открытая Россия»
Это произошло накануне. Их обвинили в незаконной агитации, — сообщает телеканал «Дождь». Поводом стали агитационные плакаты с фамилиями кандидатов, которые развешивали в Щербинке. Полицейские взяли с задержанных объяснительные и сказали, что проверят плакаты на экстремизм. После этого задержанных отпустили. Они говорят, что увидели в полиции заявления от представителей «Единой России» на других кандидатов, которые идут на выборы не от этой партии.
Задержанные кандидаты Максим Марутенков и Александр Менюков собираются участвовать в выборах как самовыдвиженцы.
Комментарии3
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kryimzdick 05 августа 2018 | 11:33
Ибо нехрен, а то возомнили себе. Чай не Швеция.
bozk 05 августа 2018 | 11:38
Агитация законная только за едросов, остальное низаконоооо!!!
tuman13 05 августа 2018 | 12:26
"" Они говорят, что увидели в полиции заявления от представителей «Единой России» на других кандидатов, которые идут на выборы не от этой партии.""
Это что же за такой полицейский участок, где всякие заявления валяются по всем столам кучу времени.
Меня терзают смутные сомнения: а не бре-бре эти самые кандидаты, готовя себе мосток отступления при поражении.
Типа власти всех задавили: на Бастилию, товарищи!