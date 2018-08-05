В Новой Москве задержали двух кандидатов в муниципальные депутаты и волонтера из движения «Открытая Россия»

Это произошло накануне. Их обвинили в незаконной агитации, — сообщает телеканал «Дождь». Поводом стали агитационные плакаты с фамилиями кандидатов, которые развешивали в Щербинке. Полицейские взяли с задержанных объяснительные и сказали, что проверят плакаты на экстремизм. После этого задержанных отпустили. Они говорят, что увидели в полиции заявления от представителей «Единой России» на других кандидатов, которые идут на выборы не от этой партии.

Задержанные кандидаты Максим Марутенков и Александр Менюков собираются участвовать в выборах как самовыдвиженцы.