Z Архив новостей новости
5 12 6 1811
11:30, 05 августа 2018

Власти Венесуэлы расследуют атаку дронов на президента Николаса Мадуро

Власти Венесуэлы расследуют атаку дронов на президента Николаса Мадуро. Покушение было совершено накануне во время парада в Каракасе. В Интернете появилось видео выступления, во время которого слышен хлопок. Охрана начинает закрывать президента специальными щитами, а сам он смотрит вверх. Мадуро и члены правительства не пострадали. Ранения получили семь человек. По данным венесуэльских властей, президента хотели убить с помощью дронов со взрывчаткой. Самих беспилотников на записи нет. В рамках расследования уже есть первые задержанные.

Агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на пожарных, которые находились на месте происшествия, сообщает, что дронов не было. Собеседники агентства утверждают, что во время речи Мадуро взорвался баллон с газом. Руководство Венесуэлы заявило, что за покушением стоит Колумбия, которая, в свою очередь, обвинения отвергла.

Комментарии

12

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

serhio_25__ 05 августа 2018 | 11:39

Дрон в качестве оружия, это американская идея и американский почерк. Они их использовали для атаки на российские базы в Сирии, теперь для атаки на Мадуро.

opiatnovyi63 05 августа 2018 | 11:39

serhio_25__: Чтобы оправдать свои ошибки и глупости,полное фиаско по всем направлениям внутренней и внешней политики, Мадуро готов на все ухищрения и подвохи , в тч небылицы об атаке на него железных птиц из космоса!

serhio_25__ 05 августа 2018 | 11:43

opiatnovyi63: Мадуро выиграл выборы в мае этого года, ему не надо ничего оправдывать.

danko_vibla 05 августа 2018 | 11:50

opiatnovyi63: а где опущенная данко1 спец по Венесуэле?

roman_i_olga 05 августа 2018 | 11:53

danko_vibla: пиперда привет. где номера сотовые покупаешь чтоб бабку троллить

danko_vibla 05 августа 2018 | 11:55

roman_i_olga: в пи-де. Сходи туда!

haldey 05 августа 2018 | 12:01

serhio_25__: Пора покупать Российское оружие, мы знаем самую эффективную защиту от дронов, мы можем ее продать, ну, или обеспечить)))
Венесуэла, нет денег купить, ставим базу у вас, как на Кубе, в свое время, и обеспечиваем прикрытие)))

testmeter 05 августа 2018 | 11:43

Вот, а говорят что путинский маразм на России не имеет аналогов. Ан нет... Есть куда еще развиваться

zdravstvuyte_ya_vasha_tyotya 05 августа 2018 | 11:46

testmeter: Ну здравствуйте, я ваша тетя.....

////...расследуют атаку дронов...////

Следующей срерией будет "Атака клонов" ?

putin_frend 05 августа 2018 | 12:21

serhio_25__: если нам понадобится убрать это чудо, то ему конец, а пока он нужен.

condor00 05 августа 2018 | 11:44

Тут не звоночек. а колокола звон. Услышит его Мадуро, значит, подаст в отставку. А не услышит - призывы "сплотимся", закручивание гаек, поиск врагов и... всё равно от судьбы, предначертанной звоном колокола, не уйти.

kryimzdick 05 августа 2018 | 11:49

наше светлое завтра

Самое обсуждаемое

Блоги

Рождённые 3 августа Поздравить…

5 469 6 5187 03.08
Kэхо москвы, день рождения, праздники, опросы, события
Блоги

Рождённые 1 августа Поздравить…

5 318 6 6715 01.08
Kэхо москвы, день рождения, праздники, опросы, события
Блоги

Митинг против пенсионной реформы и роста налогов В столичной полиции насчитали 2,5 тысячи участников митинга демократических сил. Заявителями согласованной акции стали либертарианцы, поддержали ее Алексей Навальный и «Яблоко»...

5 70 6 8501 29.07
Kмитинги, фото, акции, пенсии, москва, события
Блоги

Ксения Собчак политик

От наших ссор выигрывает только власть Я призываю всех демократов, всех оппозиционеров, начиная с самой себя — если не объединиться, во что сегодня мало веры, то по крайней мере не ссориться, не ругаться публично…

5 257 6 23423 01.08
Kполитика, оппозиция, мнения, власть, выборы, мэрство
Блоги

Сергей Пархоменко журналист

Дело Каплан Фанни Каплан действительно была расстреляна без суда. А нет суда — не может быть и реабилитации…

5 502 6 78366 29.07
Kленин, история, память, документы, мнения
Интервью Разворот (утренний)

Мария Захарова гость: Мария Захарова глава департамента информации и печати МИД РФ

Я еще раз хотела бы подчеркнуть, что посольство не было уведомлено ими вообще об их приезде туда. И мало того, по линии Министерства иностранных дел в Москве мы тоже такой информации не получали…

5 161 6 16272 01.08
#слушать 05:10 8читать $скачать 1.2 МБ
Блоги

Моя Москва Известные люди о любимом городе

Александр Маленков: Москва начинает выглядеть как европейский город Москва с новыми правилами движениями, новыми улицами, развязками, светофорами стала очень логичной…

5 60 6 6728 02.08
Kмосква, мнения
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Здравоохранение завтрашнего дня Комфортные поликлиники, европейский check up и новые лекарства для профилактики инсультов…

5 45 6 5314 31.07
Kмедицина, москва, мнения
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Бесплатные электрички. Новая льгота для московских пенсионеров вступила в силу Тем не менее, не исключено, что в первые дни могут возникнуть определенные проблемы…

5 131 6 15389 02.08
Kмосква, транспорт, льготы, пенсионеры, мнения
Блоги

Открытый список

Как террор стал «большим»: к годовщине массовых операций 1937-1938 81 год назад, 30 июля 1937 года, был подписан оперативный приказ под номером 00447 «Об операции по репрессированию бывших кулаков, уголовников и других антисоветских элементов»...

5 127 6 15036 30.07
Kрепрессии, память, события
Блоги

Людмила Чистякова генеральный директор агентства FoodFashionFirst

Как дожить до пенсионного возраста Следующее поколение будет без негатива относиться к пенсионному возрасту, потому что 63 года для них действительно будет достижимой цифрой. Отметкой, когда жизнь только начинается…

5 48 6 5836 31.07
Kспорт, здоровье, общество, пенсии, события
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Так заслуживал ли Николай II смерти? Так заслуживал ли Николай II смерти? И сто лет спустя мы считаем возможным расстрелять человека и всю его семью без суда и следствия…

5 53 6 7199 02.08
8читать ;смотреть
Kистория, видео, общество, мнения
Голосование
Кого вы поддерживаете в конфликте Дмитрия Гудкова и Алексея Навального?
5 78 6 10567 31.07
Блоги

Александр Мельман телекритик, МК

Гудкову-Навальному: не ссорьтесь, мальчики, бесполезно! Они уже бьют друг друга смертным боем. Они устроили либеральный баттл. Когда оппозиция дерётся, гусары молчат. В смысле, власть. Они сами друг друга добьют, окончательно и бесповоротно…

5 69 6 9627 31.07
Kоппозиция, гудков, навальный, мнения
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Волынская резня. Война между поляками и украинцами Волынская резня. Война между поляками и украинцами Не зря мы с вами неоднократно высказывались по поводу нового польского закона, касающегося того, что можно, а что нельзя говорить о собственной истории…

5 58 6 8164 30.07
8читать ;смотреть
Kпольша, украина, законы, события
Ганапольское. Итоги без Евгения Киселева

ведущие: Матвей Ганапольский, Евгений Киселев, Алексей Нарышкин, Евгений Снегов

Каждый шаг Войновича и все, что написано в его книгах – это школа быть человеком, гражданином. Но даже не гражданином, а просто честным, нормальным, последовательным человеком…

5 34 6 9801 29.07
#слушать 48:18 8читать ;смотреть $скачать 11.1 МБ
Kполитика, власть, общество, видео, передачи, сетевизор

Популярное за неделю

Новости

Рок-музыкант Гарик Сукачев вступил в заочную полемику со своим коллегой Андреем Макаревичем по политическим вопросам «Невозможно не понимать, что Крым для России необходим», — сказал исполнитель…

5 78 6 16487
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Перед соблазном убить в ЦАР не устоит самый хороший человек. Настолько вся обстановка располагает решить вопрос просто, что любое преступление там себя чувствует так же уютно, как Рыбка в койке миллиардера…

5 127 6 147570 01.08
#слушать 52:07 8читать ;смотреть $скачать 11.9 МБ
Kполитика, власть, видео
Голосование
Кого вы поддерживаете в конфликте Дмитрия Гудкова и Алексея Навального?
5 78 6 10567 31.07
Блоги

Никита Куликов учредитель АНО «ПравоРоботов», член экспертного совета по цифровой экономике ГосДумы РФ

Итоги первого заседания Совета по развитию Цифровой экономики при Совете Федерации В  первую очередь важным направлением обозначили образование в сфере Цифровой экономики…

5 9 6 509737 01.08
Kэкономика, технологии, кудрин, события
Интервью Особое мнение

Глеб Павловский гость: Глеб Павловский политолог

Всегда надо начинать с банальных вариантов, а в данном случае банальные варианты – это то, что либо их заказали наемники, либо их приняли за наемников…

5 82 6 76634 01.08
#слушать 38:47 8читать ;смотреть $скачать 8.9 МБ
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7162211
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3600464

Сегодня в эфире