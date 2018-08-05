Власти Венесуэлы расследуют атаку дронов на президента Николаса Мадуро. Покушение было совершено накануне во время парада в Каракасе. В Интернете появилось видео выступления, во время которого слышен хлопок. Охрана начинает закрывать президента специальными щитами, а сам он смотрит вверх. Мадуро и члены правительства не пострадали. Ранения получили семь человек. По данным венесуэльских властей, президента хотели убить с помощью дронов со взрывчаткой. Самих беспилотников на записи нет. В рамках расследования уже есть первые задержанные.

Агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на пожарных, которые находились на месте происшествия, сообщает, что дронов не было. Собеседники агентства утверждают, что во время речи Мадуро взорвался баллон с газом. Руководство Венесуэлы заявило, что за покушением стоит Колумбия, которая, в свою очередь, обвинения отвергла.