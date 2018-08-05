Власти Венесуэлы расследуют атаку дронов на президента Николаса Мадуро
Власти Венесуэлы расследуют атаку дронов на президента Николаса Мадуро. Покушение было совершено накануне во время парада в Каракасе. В Интернете появилось видео выступления, во время которого слышен хлопок. Охрана начинает закрывать президента специальными щитами, а сам он смотрит вверх. Мадуро и члены правительства не пострадали. Ранения получили семь человек. По данным венесуэльских властей, президента хотели убить с помощью дронов со взрывчаткой. Самих беспилотников на записи нет. В рамках расследования уже есть первые задержанные.
Агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на пожарных, которые находились на месте происшествия, сообщает, что дронов не было. Собеседники агентства утверждают, что во время речи Мадуро взорвался баллон с газом. Руководство Венесуэлы заявило, что за покушением стоит Колумбия, которая, в свою очередь, обвинения отвергла.
Комментарии12
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serhio_25__ 05 августа 2018 | 11:39
Дрон в качестве оружия, это американская идея и американский почерк. Они их использовали для атаки на российские базы в Сирии, теперь для атаки на Мадуро.
opiatnovyi63 05 августа 2018 | 11:39
serhio_25__: Чтобы оправдать свои ошибки и глупости,полное фиаско по всем направлениям внутренней и внешней политики, Мадуро готов на все ухищрения и подвохи , в тч небылицы об атаке на него железных птиц из космоса!
serhio_25__ 05 августа 2018 | 11:43
opiatnovyi63: Мадуро выиграл выборы в мае этого года, ему не надо ничего оправдывать.
danko_vibla 05 августа 2018 | 11:50
opiatnovyi63: а где опущенная данко1 спец по Венесуэле?
roman_i_olga 05 августа 2018 | 11:53
danko_vibla: пиперда привет. где номера сотовые покупаешь чтоб бабку троллить
danko_vibla 05 августа 2018 | 11:55
roman_i_olga: в пи-де. Сходи туда!
haldey 05 августа 2018 | 12:01
serhio_25__: Пора покупать Российское оружие, мы знаем самую эффективную защиту от дронов, мы можем ее продать, ну, или обеспечить)))
Венесуэла, нет денег купить, ставим базу у вас, как на Кубе, в свое время, и обеспечиваем прикрытие)))
testmeter 05 августа 2018 | 11:43
Вот, а говорят что путинский маразм на России не имеет аналогов. Ан нет... Есть куда еще развиваться
zdravstvuyte_ya_vasha_tyotya 05 августа 2018 | 11:46
testmeter: Ну здравствуйте, я ваша тетя.....
////...расследуют атаку дронов...////
Следующей срерией будет "Атака клонов" ?
putin_frend 05 августа 2018 | 12:21
serhio_25__: если нам понадобится убрать это чудо, то ему конец, а пока он нужен.
condor00 05 августа 2018 | 11:44
Тут не звоночек. а колокола звон. Услышит его Мадуро, значит, подаст в отставку. А не услышит - призывы "сплотимся", закручивание гаек, поиск врагов и... всё равно от судьбы, предначертанной звоном колокола, не уйти.
kryimzdick 05 августа 2018 | 11:49
наше светлое завтра