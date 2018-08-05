Ровно в полдень в сорок девятый раз в подмосковном Шахматове начнется блоковский праздник поэзии
Ровно в полдень в сорок девятый раз в подмосковном Шахматове начнется блоковский праздник поэзии.
Можно совершить прогулки на лошадях, приобрести книжную продукцию и сувениры, попить чай с вареньем на открытой террасе буфета.
Комментарии2
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rhythm 05 августа 2018 | 12:06
Пустая улица. Один огонь в окне.
Еврей-аптекарь охает во сне.
А перед шкапом с надписью Venena,
Хозяйственно согнув скрипучие колена,
Скелет, до глаз закутанный плащом,
Чего-то ищет, скалясь черным ртом...
Нашел... Но ненароком чем-то звякнул,
И череп повернул... Аптекарь крякнул,
Привстал - и на другой свалился бок...
А гость меж тем - заветный пузырек
Сует из-под плаща двум женщинам безносым
На улице, под фонарем белесым.
Октябрь 1912
citizeneco 05 августа 2018 | 12:19
Несколько лет назад посетил этот музей самостоятельно, очень понравился сам музей и живописное место, где он расположен, конечно, там особая аура, хорошо было погулять по аллеям и посидеть на лавочке с томиком блоковских стихов, провёл там целый день, но с трудом уехал назад в Москву, т.к. вечером уже не ходил автобус до Солнечногорска, пришлось голосовать и ехать на попутке, естественно не бесплатно, но впечатления остались самые лучшие. В этот праздничный день, наверное, туда ходят экскурсионные автобусы, но будет многолюдно и шумно, не получится побыть наедине со своими мыслями и Блоком.