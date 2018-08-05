Русская православная церковь разработала методическое пособие для православных священников-блогеров

Развитие современных технологий дало человечеству интернет, который привлекателен для проповедей, говорится в методичке. Упор делается на видеоблоги, поскольку они с каждым днём набирают популярность. РПЦ не рекомендует православным блогерам высмеивать недостатки людей, использовать оскорбительные клички и навешивать ярлыки.

Методическое пособие появилось на сайте Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ. В нём священников предупреждают о недопустимости роликов, которые пропагандируют нездоровый образ жизни, безнравственность, насилие и другие пороки. Но при этом советуют руководствоваться принципом христианской целесообразности и искать общий язык с аудиторией. Допустимо выражений эмоций, добрые шутки, умеренная жестикуляция. Священникам-блогерам также не рекомендуют оперировать библейскими цитатами особенно в среде, где Священное Писание не является авторитетным источником. Особенно опасны темы, которые могут спровоцировать церковный раскол, предупреждают в РПЦ.

Среди авторов документа иерей и видеоблогер Святослав Шевченко, протоиереи Андрей Федосов и Сергей Воронкин.