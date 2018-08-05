Русская православная церковь разработала методическое пособие для православных священников-блогеров
Развитие современных технологий дало человечеству интернет, который привлекателен для проповедей, говорится в методичке. Упор делается на видеоблоги, поскольку они с каждым днём набирают популярность. РПЦ не рекомендует православным блогерам высмеивать недостатки людей, использовать оскорбительные клички и навешивать ярлыки.
Методическое пособие появилось на сайте Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ. В нём священников предупреждают о недопустимости роликов, которые пропагандируют нездоровый образ жизни, безнравственность, насилие и другие пороки. Но при этом советуют руководствоваться принципом христианской целесообразности и искать общий язык с аудиторией. Допустимо выражений эмоций, добрые шутки, умеренная жестикуляция. Священникам-блогерам также не рекомендуют оперировать библейскими цитатами особенно в среде, где Священное Писание не является авторитетным источником. Особенно опасны темы, которые могут спровоцировать церковный раскол, предупреждают в РПЦ.
Среди авторов документа иерей и видеоблогер Святослав Шевченко, протоиереи Андрей Федосов и Сергей Воронкин.
Комментарии8
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danko1 05 августа 2018 | 11:10
Интернет для проповедей,возможно и привлекателен, только попы сами для пользователей интернета никакого интереса не представляют и выслушивать ложь этих пьяниц и убийц, нарушителей всех заповедей, сложно найти.
Старушки, которые себе рай за деньги желают приобрести и грехи снять, в интернете не смыслят.
А вот для бандитов и воров могут услугу ввести отпущения грехов за большие деньги прямо по интернету.
danko_vibla 05 августа 2018 | 11:31
danko1: бабка опущенная не сотрись по интернету из маями.
testmeter 05 августа 2018 | 11:39
danko_vibla: Ты методическое пособие уже изучило?
danko_vibla 05 августа 2018 | 11:44
testmeter: testmeter: ту методички для опущенной старушки мрази дуньки1? Да ей не поможет в рай за деньги приобрести.
master_superanalitik 05 августа 2018 | 12:12
Русская православная церковь разработала методическое пособие для православных священников-блогеров
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Это правильное решение, так как РПЦ - это фундамент Российской государственности. Россия - самая демократическая страна в мире. В России уже тысячу лет существует двухпартийная система, которая делится на власть светскую и власть духовную. Поэтому если сейчас кому-либо не нравится президент Путин, пусть подчиняется Патриарху Кириллу и наоборот. Ежели кому-либо не нравится и президент и Патриарх - должен самостоятельной служить Великой Российской империи. А кто не согласен - того пороть и отправлять на стройки Сибири, Дальнего Востока и крайнего Севера.
tv_victim 05 августа 2018 | 11:18
«…культисты, волюнтаристы,
коррупционисты и реформисты боролись с религией вульгарно. Притесняя
верующих и оскорбляя их чувства, они недооценивали той огромной пользы,
которую верующие могли приносить, будучи признаны как равноправные члены
общества. Документы торжественно провозглашали присоединение Церкви к
государству при одном непременном условии: отказе от веры в Бога. (Это
условие в окончательный текст документов было внесено Редакционной
Комиссией.) Реформированная Церковь своей целью ставит воспитание комунян в
духе коммунизма и горячей любви к Гениалиссимусу….
…..Церковь всегда внушает своей пастве, что настоящий праведник - это тот,
кто выполняет производственные задания, соблюдает производственную
дисциплину, слушается начальства и проявляет постоянную бдительность и
непримиримость ко всем проявлениям чуждой идеологии».
В.Войнович «Москва 2042»
lesnoj 05 августа 2018 | 11:23
Церковь и интернет - тут что-нибудь одно. Есть ещё выражение: "Побойся Бога", так вот, перестали бояться. По-моему, РПЦ изжила себя изнутри, без постороннего вмешательства.
demosua 05 августа 2018 | 12:19
"Развитие современных технологий дало человечеству интернет, который привлекателен для проповедей" - интересно, почему они достижения технологий признают и принимают, а на современный язык до сих пор не перейдут?