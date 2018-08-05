В Швеции задержан российский капитан севшего на мель сухогруза

В его крови обнаружили алкоголь.

Инцидент с российским моряком произошел в ночь на субботу, рассказали агентству ТАСС в шведской полиции. Там отмечают, что сухогруз BBC Lagos сел на мель у берегов Хельсинборга, при этом капитан – его имя не называется – не реагировал на сигналы береговой охраны. В крови россиянина, по словам представителя правоохранительных органов Фредрика Братта, обнаружено 2,5 промилле алкоголя. Этот показатель, как говорят в шведской полиции, очень высокий – а значит, моряку может грозить тюремное заключение.

Судебные слушания состоятся не позднее вторника, отметил Братт. Сухогруз BBC Lagos, по данным береговой охраны, зарегистрирован на карибских островах Антигуа и Барбуда. Он перевозил 5 тысяч тонн пшеницы из Клайпеды в Лас-Пальмас.

В российском посольстве в Швеции пока не отреагировали на инцидент.