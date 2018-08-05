Власти Венесуэлы начали расследование покушения на президента страны. Во время выступления Николаса Мадуро на параде произошел взрыв нескольких дронов. Глава государства не пострадал. Не менее семи солдат получили ранения. Об их состоянии ничего неизвестно. Николас Мадуро заявил, что за покушением, по всей вероятности, стоит Колумбия.

Власти Колумбии обвинения отвергли. В МИДе страны сказали, что у венесуэльского лидера вошло в привычку выступать с обвинениями в адрес колумбийских властей.