Z Архив новостей новости
5 1 6 8
11:00, 05 августа 2018

Власти Венесуэлы начали расследование покушения на президента страны

Власти Венесуэлы начали расследование покушения на президента страны. Во время выступления Николаса Мадуро на параде произошел взрыв нескольких дронов. Глава государства не пострадал. Не менее семи солдат получили ранения. Об их состоянии ничего неизвестно. Николас Мадуро заявил, что за покушением, по всей вероятности, стоит Колумбия.

Власти Колумбии обвинения отвергли. В МИДе страны сказали, что у венесуэльского лидера вошло в привычку выступать с обвинениями в  адрес колумбийских властей.

Комментарии

1

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

seryj_wolk 05 августа 2018 | 11:05

Боливар не выдерживае Мадуру. Путин дай еще денег,если не хочешь потерять верного друга.

Самое обсуждаемое

Блоги

Рождённые 3 августа Поздравить…

5 465 6 5107 03.08
Kэхо москвы, день рождения, праздники, опросы, события
Блоги

Рождённые 1 августа Поздравить…

5 318 6 6690 01.08
Kэхо москвы, день рождения, праздники, опросы, события
Блоги

Митинг против пенсионной реформы и роста налогов В столичной полиции насчитали 2,5 тысячи участников митинга демократических сил. Заявителями согласованной акции стали либертарианцы, поддержали ее Алексей Навальный и «Яблоко»...

5 69 6 8338 29.07
Kмитинги, фото, акции, пенсии, москва, события
Блоги

Ксения Собчак политик

От наших ссор выигрывает только власть Я призываю всех демократов, всех оппозиционеров, начиная с самой себя — если не объединиться, во что сегодня мало веры, то по крайней мере не ссориться, не ругаться публично…

5 257 6 23366 01.08
Kполитика, оппозиция, мнения, власть, выборы, мэрство
Блоги

Сергей Пархоменко журналист

Дело Каплан Фанни Каплан действительно была расстреляна без суда. А нет суда — не может быть и реабилитации…

5 498 6 78055 29.07
Kленин, история, память, документы, мнения
Интервью Разворот (утренний)

Мария Захарова гость: Мария Захарова глава департамента информации и печати МИД РФ

Я еще раз хотела бы подчеркнуть, что посольство не было уведомлено ими вообще об их приезде туда. И мало того, по линии Министерства иностранных дел в Москве мы тоже такой информации не получали…

5 161 6 16262 01.08
#слушать 05:10 8читать $скачать 1.2 МБ
Блоги

Моя Москва Известные люди о любимом городе

Александр Маленков: Москва начинает выглядеть как европейский город Москва с новыми правилами движениями, новыми улицами, развязками, светофорами стала очень логичной…

5 60 6 6717 02.08
Kмосква, мнения
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Здравоохранение завтрашнего дня Комфортные поликлиники, европейский check up и новые лекарства для профилактики инсультов…

5 45 6 5312 31.07
Kмедицина, москва, мнения
Блоги

Открытый список

Как террор стал «большим»: к годовщине массовых операций 1937-1938 81 год назад, 30 июля 1937 года, был подписан оперативный приказ под номером 00447 «Об операции по репрессированию бывших кулаков, уголовников и других антисоветских элементов»...

5 127 6 15005 30.07
Kрепрессии, память, события
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Бесплатные электрички. Новая льгота для московских пенсионеров вступила в силу Тем не менее, не исключено, что в первые дни могут возникнуть определенные проблемы…

5 131 6 15384 02.08
Kмосква, транспорт, льготы, пенсионеры, мнения
Блоги

Людмила Чистякова генеральный директор агентства FoodFashionFirst

Как дожить до пенсионного возраста Следующее поколение будет без негатива относиться к пенсионному возрасту, потому что 63 года для них действительно будет достижимой цифрой. Отметкой, когда жизнь только начинается…

5 48 6 5824 31.07
Kспорт, здоровье, общество, пенсии, события
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Так заслуживал ли Николай II смерти? Так заслуживал ли Николай II смерти? И сто лет спустя мы считаем возможным расстрелять человека и всю его семью без суда и следствия…

5 53 6 7187 02.08
8читать ;смотреть
Kистория, видео, общество, мнения
Блоги

Александр Мельман телекритик, МК

Гудкову-Навальному: не ссорьтесь, мальчики, бесполезно! Они уже бьют друг друга смертным боем. Они устроили либеральный баттл. Когда оппозиция дерётся, гусары молчат. В смысле, власть. Они сами друг друга добьют, окончательно и бесповоротно…

5 69 6 9620 31.07
Kоппозиция, гудков, навальный, мнения
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Волынская резня. Война между поляками и украинцами Волынская резня. Война между поляками и украинцами Не зря мы с вами неоднократно высказывались по поводу нового польского закона, касающегося того, что можно, а что нельзя говорить о собственной истории…

5 58 6 8155 30.07
8читать ;смотреть
Kпольша, украина, законы, события
Голосование
Кого вы поддерживаете в конфликте Дмитрия Гудкова и Алексея Навального?
5 73 6 10400 31.07
Ганапольское. Итоги без Евгения Киселева

ведущие: Матвей Ганапольский, Евгений Киселев, Алексей Нарышкин, Евгений Снегов

Каждый шаг Войновича и все, что написано в его книгах – это школа быть человеком, гражданином. Но даже не гражданином, а просто честным, нормальным, последовательным человеком…

5 34 6 9792 29.07
#слушать 48:18 8читать ;смотреть $скачать 11.1 МБ
Kполитика, власть, общество, видео, передачи, сетевизор

Популярное за неделю

Новости

Рок-музыкант Гарик Сукачев вступил в заочную полемику со своим коллегой Андреем Макаревичем по политическим вопросам «Невозможно не понимать, что Крым для России необходим», — сказал исполнитель…

5 71 6 13440
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Перед соблазном убить в ЦАР не устоит самый хороший человек. Настолько вся обстановка располагает решить вопрос просто, что любое преступление там себя чувствует так же уютно, как Рыбка в койке миллиардера…

5 127 6 145662 01.08
#слушать 52:07 8читать ;смотреть $скачать 11.9 МБ
Kполитика, власть, видео
Голосование
Кого вы поддерживаете в конфликте Дмитрия Гудкова и Алексея Навального?
5 73 6 10400 31.07
Блоги

Никита Куликов учредитель АНО «ПравоРоботов», член экспертного совета по цифровой экономике ГосДумы РФ

Итоги первого заседания Совета по развитию Цифровой экономики при Совете Федерации В  первую очередь важным направлением обозначили образование в сфере Цифровой экономики…

5 9 6 509700 01.08
Kэкономика, технологии, кудрин, события
Интервью Особое мнение

Глеб Павловский гость: Глеб Павловский политолог

Всегда надо начинать с банальных вариантов, а в данном случае банальные варианты – это то, что либо их заказали наемники, либо их приняли за наемников…

5 82 6 75693 01.08
#слушать 38:47 8читать ;смотреть $скачать 8.9 МБ
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7161714
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3600381

Сегодня в эфире