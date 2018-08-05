Более 70-ти тысяч человек пострадали в Таиланде в результате наводнений, вызванных сильными дождями
Более 70-ти тысяч человек пострадали в Таиланде в результате наводнений, вызванных сильными дождями.
Как сообщает газета Бангкок пост, стихия затронула девять северо-восточных провинций страны.
Комментарии1
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gregor 05 августа 2018 | 11:01
Более 70-ти тысяч человек пострадали в Таиланде в результате наводнений, вызванных сильными дождями
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Как там Рыбка .... не уплыла ?
Злой Дерипаска упрятал в застенки .... ,даже коксовый самолёт Патрушева посещал властей Таиланда из-за бедной Рыбки .... вот где позорище ,ужас .