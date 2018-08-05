Больше всего иностранных болельщиков на чемпионате мира по футболу было из Китая, США и Мексики
Больше всего иностранных болельщиков на чемпионате мира по футболу было из Китая, США и Мексики. Об этом сегодня сообщает пограничная служба ФСБ.
Там уточнили, что из Китая приезжали почти 55 тысяч человек, из США — около 45 и около 40 тысяч – из Мексики. Далее по числу болельщиков следуют: Аргентина, Бразилия, Германия и Великобритания.
Комментарии2
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
skuull 05 августа 2018 | 10:35
А шумеров сколько?
nikmart001 05 августа 2018 | 10:50
Наверное американцы хотели на медведей посмотреть. Я думаю они были сильно разочарованы разницей в том. что им дома говорят, и что они увидели сами.