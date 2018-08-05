Больше всего иностранных болельщиков на чемпионате мира по футболу было из Китая, США и Мексики. Об этом сегодня сообщает пограничная служба ФСБ.

Там уточнили, что из Китая приезжали почти 55 тысяч человек, из США — около 45 и около 40 тысяч – из Мексики. Далее по числу болельщиков следуют: Аргентина, Бразилия, Германия и Великобритания.