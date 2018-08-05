Россия с сегодняшнего дня вводит новые ставки импортных пошлин в отношении ряда американских товаров
Это ответ на аналогичные действия США, — сообщает агентство Прайм. Повышаются ставки таможенных пошлин на импорт отдельных видов транспорта, предназначенного для перевозки грузов, строительной техники, нефтегазового оборудования.
Ранее Соединенные Штаты объявили о повышении пошлин на сталь и алюминий из России до 25%.
Комментарии4
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
ukradennaya_pensiya 05 августа 2018 | 10:35
Ну что, терпилы, ждем очередного взлета цен?
y3emen1 05 августа 2018 | 10:42
ukradennaya_pensiya: а что, они у вас когда-нибудь приземлялись??? вот у нас нет...
haldey 05 августа 2018 | 10:57
ukradennaya_pensiya: Конечно, кризис будет всеобъемлющий! Разрушение долларовой пирамиды всех затронет, кого-то обрушит так, что и страна распадется, но Россия устоит и из этого мирового кризиса выйдет, усилившись! А дальше тянуть уже нельзя, так Америка доиграется до ядерной войны...
irinakingsize1 05 августа 2018 | 10:59
Это дважды хорошая новость
1) Наконец-то мы придушим американскую экономику, шоб в нашу сторону даже не дергалась
2) \\Повышаются ставки таможенных пошлин на импорт отдельных видов транспорта, предназначенного для перевозки грузов, строительной техники,НЕФТЕГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ.\\
Фууууххх...Воронеж может передохнуть-решили отбомбиться на Сечине