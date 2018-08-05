Россия с сегодняшнего дня вводит новые ставки импортных пошлин в отношении ряда американских товаров

Это ответ на аналогичные действия США, — сообщает агентство Прайм. Повышаются ставки таможенных пошлин на импорт отдельных видов транспорта, предназначенного для перевозки грузов, строительной техники, нефтегазового оборудования.

Ранее Соединенные Штаты объявили о повышении пошлин на сталь и алюминий из России до 25%.