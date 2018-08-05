Колумбия отвергла обвинения в причастности к покушению на Николаса Мадуро

Об этом сообщает агентство РИА со ссылкой на заявления колумбийского МИДа. Покушение на президента Венесуэлы произошло во время парада в Каракасе. Местное телевидение транслировало это мероприятие. На кадрах видно, как Мадуро и люди вокруг него внезапно начинают смотреть вверх, следом показывают участников парада, которые разбегаются в разные стороны. По предварительным данным, это было покушение с помощью дронов со взрывчаткой.

Президент Венесуэлы сказал, что за покушением может стоять Колумбия.