Колумбия отвергла обвинения в причастности к покушению на Николаса Мадуро
Об этом сообщает агентство РИА со ссылкой на заявления колумбийского МИДа. Покушение на президента Венесуэлы произошло во время парада в Каракасе. Местное телевидение транслировало это мероприятие. На кадрах видно, как Мадуро и люди вокруг него внезапно начинают смотреть вверх, следом показывают участников парада, которые разбегаются в разные стороны. По предварительным данным, это было покушение с помощью дронов со взрывчаткой.
Президент Венесуэлы сказал, что за покушением может стоять Колумбия.
Комментарии2
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haldey 05 августа 2018 | 10:42
Америка всех использует без их ведома))) вслепую)))
Хотя, нет, наши "просветленные" сами готовы им служить за печеньки имени Нуланд)))
vor_on 05 августа 2018 | 11:06
а сам парад конечно же был посвящен стабильности и процветанию