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10:30, 05 августа 2018

Тела российских журналистов, убитых в Центральноафриканской республике, отправлены на судебно-медицинскую экспертизу

Тела российских журналистов, убитых в Центральноафриканской республике, отправлены на судебно-медицинскую экспертизу. Об этом сообщает Следственный комитет. Там говорят, что экспертиза поможет установить причины гибели.

Тела россиян, убитых в конце июля, доставили в Москву минувшей ночью.

Комментарии

15

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ukradennaya_pensiya 05 августа 2018 | 10:37

В это время карлик-казнокрад потирает руки от удовольствия - отправил червей кормить трех правдорубов. Правда опасна для воровского режима.

m_doc 05 августа 2018 | 10:51

ukradennaya_pensiya: Зато тебе в дурке сущая лепота - тепло, светло и мухи не кусают:)

kryimzdick 05 августа 2018 | 11:01

Путин - это смерть

irinakingsize1 05 августа 2018 | 11:02

m_doc: А ты откуда знаешь, что в дурке мухи не кусают? Сама-то давно оттуда?

haldey 05 августа 2018 | 11:05

ukradennaya_pensiya: Конечно, Путин спать не ляжет пока пару журналистов не шлепнет собственноручно, а еще он пьет кровь младенцев ...
Где-то это все уже слышали...
Все эти бредни, вам штампуют на Западе, методички рассылают еще при живых корреспондентах, и вы уже знаете, кто их убьет... Посмотри на дату отправки "бандерольки", в которой была методичка)))

serge_moro 05 августа 2018 | 10:56

ukradennaya_pensiya: Конечно,путинятам очень удобно и выгодно списать троих убитых на кровавого,жадного, гадкого и страшного Ходорковского. Как у них это получится покажет время. Но, те кто дружит с логикой и знает 18 лет путинский мафиозный режим , сразу подумают,что именно подопечные путинского поворянка причастны к убийству троих россиян.Мне видится,что путинские спецслужбы и другие органы работают в одной упряжке со спецслужбами и правительством ЦАР. Все просчитано ,но многое,как всегда не учитано. В первую очередь , что многие из независимых людей от озерной мафии , сразу логически выдвинут главную версию -Кому выгодно? .Смерть ребят была выгодна только наемникам Путина,которые работают на интересы Озера и ЦАР для них это теневой и преступный бизнес с золотом, алмазами и нефтью. А вот то,что они инструкторы по военным вопросам правительственных войск -это только прикрытие и пыль в глаза международной общественности,., и одно другому не мешает По-видимому главная цель путинских наемников в ЦАР-это природные ресурсы этой африканской страны,которые стали работать на путинскую мафию. Именно этого и боялись вагнеровцы, что трое профессионалов Джемаль, Расторгуев и Радченкo узнают настоящую цель наемников и это станет мировой сенсaцией и огромным провалом. Как мы все знаем наш Владимир Владимирович не терпит провалов и готов провалить всю страну на днище , только чтобы не было провалов там где есть личные интересы Путина и его друзей и соратников из Озера

m_doc 05 августа 2018 | 10:57

serge_moro: Ещ

m_doc 05 августа 2018 | 10:59

serge_moro: Ещё один постоялец из палаты №6. Сколько вас там всего-то? Давайте уж сразу хором, шоб два раза не вставать.

irinakingsize1 05 августа 2018 | 11:05

m_doc: А зачем тебе,портянка, вставать? Тебе еще целый день клацать-сиди, работай

parasuk_ 05 августа 2018 | 11:05

ukradennaya_pensiya: тушка немцова уже давно воняет и не приносит прежних доходов. Поэтому забили сразу трех жертвенных кабанчиков. А где-то перекрестился задней лапой навальный. По всему выходило, что следующим д.б. он :)

y3emen1 05 августа 2018 | 10:51

ну, теперь точно узнают, и, по быстренькому, закопают, и надпись напишут "они ограблены"

m_doc 05 августа 2018 | 10:54

y3emen1: Родственники или эховские хомячки могут независимого патанатома найти, никто не мешает. Отрывай попу от дивана - и уперёд!

y3emen1 05 августа 2018 | 10:59

m_doc: точно, спасибо за совет. только опосля российского ск, трупы будут, как у новорожденных, скорее всего

m_doc 05 августа 2018 | 11:03

y3emen1: Дык бегом! Чё сидишь и ноешь,когда каждая секунда на счету?

parasuk_ 05 августа 2018 | 11:00

Хомки, а почему вы не едете в цар делать мост орхана? Чего боитесь? :)

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