Тела российских журналистов, убитых в Центральноафриканской республике, отправлены на судебно-медицинскую экспертизу
Тела российских журналистов, убитых в Центральноафриканской республике, отправлены на судебно-медицинскую экспертизу. Об этом сообщает Следственный комитет. Там говорят, что экспертиза поможет установить причины гибели.
Тела россиян, убитых в конце июля, доставили в Москву минувшей ночью.
Комментарии15
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
ukradennaya_pensiya 05 августа 2018 | 10:37
В это время карлик-казнокрад потирает руки от удовольствия - отправил червей кормить трех правдорубов. Правда опасна для воровского режима.
m_doc 05 августа 2018 | 10:51
ukradennaya_pensiya: Зато тебе в дурке сущая лепота - тепло, светло и мухи не кусают:)
kryimzdick 05 августа 2018 | 11:01
Путин - это смерть
irinakingsize1 05 августа 2018 | 11:02
m_doc: А ты откуда знаешь, что в дурке мухи не кусают? Сама-то давно оттуда?
haldey 05 августа 2018 | 11:05
ukradennaya_pensiya: Конечно, Путин спать не ляжет пока пару журналистов не шлепнет собственноручно, а еще он пьет кровь младенцев ...
Где-то это все уже слышали...
Все эти бредни, вам штампуют на Западе, методички рассылают еще при живых корреспондентах, и вы уже знаете, кто их убьет... Посмотри на дату отправки "бандерольки", в которой была методичка)))
serge_moro 05 августа 2018 | 10:56
ukradennaya_pensiya: Конечно,путинятам очень удобно и выгодно списать троих убитых на кровавого,жадного, гадкого и страшного Ходорковского. Как у них это получится покажет время. Но, те кто дружит с логикой и знает 18 лет путинский мафиозный режим , сразу подумают,что именно подопечные путинского поворянка причастны к убийству троих россиян.Мне видится,что путинские спецслужбы и другие органы работают в одной упряжке со спецслужбами и правительством ЦАР. Все просчитано ,но многое,как всегда не учитано. В первую очередь , что многие из независимых людей от озерной мафии , сразу логически выдвинут главную версию -Кому выгодно? .Смерть ребят была выгодна только наемникам Путина,которые работают на интересы Озера и ЦАР для них это теневой и преступный бизнес с золотом, алмазами и нефтью. А вот то,что они инструкторы по военным вопросам правительственных войск -это только прикрытие и пыль в глаза международной общественности,., и одно другому не мешает По-видимому главная цель путинских наемников в ЦАР-это природные ресурсы этой африканской страны,которые стали работать на путинскую мафию. Именно этого и боялись вагнеровцы, что трое профессионалов Джемаль, Расторгуев и Радченкo узнают настоящую цель наемников и это станет мировой сенсaцией и огромным провалом. Как мы все знаем наш Владимир Владимирович не терпит провалов и готов провалить всю страну на днище , только чтобы не было провалов там где есть личные интересы Путина и его друзей и соратников из Озера
m_doc 05 августа 2018 | 10:57
serge_moro: Ещ
m_doc 05 августа 2018 | 10:59
serge_moro: Ещё один постоялец из палаты №6. Сколько вас там всего-то? Давайте уж сразу хором, шоб два раза не вставать.
irinakingsize1 05 августа 2018 | 11:05
m_doc: А зачем тебе,портянка, вставать? Тебе еще целый день клацать-сиди, работай
parasuk_ 05 августа 2018 | 11:05
ukradennaya_pensiya: тушка немцова уже давно воняет и не приносит прежних доходов. Поэтому забили сразу трех жертвенных кабанчиков. А где-то перекрестился задней лапой навальный. По всему выходило, что следующим д.б. он :)
y3emen1 05 августа 2018 | 10:51
ну, теперь точно узнают, и, по быстренькому, закопают, и надпись напишут "они ограблены"
m_doc 05 августа 2018 | 10:54
y3emen1: Родственники или эховские хомячки могут независимого патанатома найти, никто не мешает. Отрывай попу от дивана - и уперёд!
y3emen1 05 августа 2018 | 10:59
m_doc: точно, спасибо за совет. только опосля российского ск, трупы будут, как у новорожденных, скорее всего
m_doc 05 августа 2018 | 11:03
y3emen1: Дык бегом! Чё сидишь и ноешь,когда каждая секунда на счету?
parasuk_ 05 августа 2018 | 11:00
Хомки, а почему вы не едете в цар делать мост орхана? Чего боитесь? :)