Тела российских журналистов, убитых в Центральноафриканской республике, отправлены на судебно-медицинскую экспертизу. Об этом сообщает Следственный комитет. Там говорят, что экспертиза поможет установить причины гибели.

Тела россиян, убитых в конце июля, доставили в Москву минувшей ночью.