В Глазго завершается Чемпионат Европы по академической гребле
Нынешний Европейский Чемпионат стал первым в своём роде многопрофильным спортивным мероприятием, которое каждые четыре года будет объединять существующие европейские чемпионаты в некоторых видов спорта. В рамках турнира лучшие легкоатлеты соберутся в Берлине, а Глазго примет соревнования по водным видам спорта, велосипедному спорту, спортивной гимнастике, академической гребле и триатлону, а также первый чемпионат Европы по гольфу.
Сегодня завершат спор за награды гребцы. Накануне российская команда завоевала первую награду. И сразу золотую. На высшую ступеньку пьедестала почета поднялись Екатерина Севостьянова, Анастасия Тиханова, Екатерина Потапова и Елена Орябинская, ставшие лучшими в четверке без рулевого.
По завершении чемпионата команде, выигравшей неофициальный медальный зачёт по числу золотых наград, будет вручён специальный кубок.
Комментарии1
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olegleon 05 августа 2018 | 10:19
"Накануне российская команда завоевала первую награду. И сразу золотую. "
хайли лайкли, к этому причастны российские спецслужбы