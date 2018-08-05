В Глазго завершается Чемпионат Европы по академической гребле

Нынешний Европейский Чемпионат стал первым в своём роде многопрофильным спортивным мероприятием, которое каждые четыре года будет объединять существующие европейские чемпионаты в некоторых видов спорта. В рамках турнира лучшие легкоатлеты соберутся в Берлине, а Глазго примет соревнования по водным видам спорта, велосипедному спорту, спортивной гимнастике, академической гребле и триатлону, а также первый чемпионат Европы по гольфу.

Сегодня завершат спор за награды гребцы. Накануне российская команда завоевала первую награду. И сразу золотую. На высшую ступеньку пьедестала почета поднялись Екатерина Севостьянова, Анастасия Тиханова, Екатерина Потапова и Елена Орябинская, ставшие лучшими в четверке без рулевого.

По завершении чемпионата команде, выигравшей неофициальный медальный зачёт по числу золотых наград, будет вручён специальный кубок.