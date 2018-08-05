Преподаватель Высшей школы экономики Владимир Бродский пожаловался на незаконное задержание со стороны полицейских

По его словам, сотрудники правоохранительных органов провели незаконный досмотр, в ходе которого потребовали раздеться.

Задерживали Бродского люди, представившиеся сотрудниками Уголовного розыска, пишет преподаватель Высшей школы экономики в своем Фейсбуке. Он утверждает, что причину, по которой его сопроводили в отдел полиции, полицейские не уточнили. Одного из них Бродский назвал прапорщиком Топорцом. По словам преподавателя, сначала полицейские начали угрожать и потребовали вытащить из карманов все личные вещи, в том числе телефон и кошелек. После этого, рассказал Бродский, они начали изучать все фотографии и его личную переписку. При этом сотрудники правоохранительных органов, утверждает задержанный, выдвинули ультиматум: либо досмотр «по-хорошему», то есть без протокола, либо «по-плохому». В конце, отмечает преподаватель, они потребовали снять с себя одежду, и даже нижнее белье.

После полицейские отпустили его и сказали, что у них такая работа, пишет Бродский в своей публикации в Фейсбуке. По его словам, он уже пожаловался в прокуратуру на такие действия со стороны сотрудников правоохранительных органов.

В полиции сообщили РИА, что проводят проверку слов преподавателя Высшей школы экономики.