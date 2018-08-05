Преподаватель Высшей школы экономики Владимир Бродский пожаловался на незаконное задержание со стороны полицейских
По его словам, сотрудники правоохранительных органов провели незаконный досмотр, в ходе которого потребовали раздеться.
Задерживали Бродского люди, представившиеся сотрудниками Уголовного розыска, пишет преподаватель Высшей школы экономики в своем Фейсбуке. Он утверждает, что причину, по которой его сопроводили в отдел полиции, полицейские не уточнили. Одного из них Бродский назвал прапорщиком Топорцом. По словам преподавателя, сначала полицейские начали угрожать и потребовали вытащить из карманов все личные вещи, в том числе телефон и кошелек. После этого, рассказал Бродский, они начали изучать все фотографии и его личную переписку. При этом сотрудники правоохранительных органов, утверждает задержанный, выдвинули ультиматум: либо досмотр «по-хорошему», то есть без протокола, либо «по-плохому». В конце, отмечает преподаватель, они потребовали снять с себя одежду, и даже нижнее белье.
После полицейские отпустили его и сказали, что у них такая работа, пишет Бродский в своей публикации в Фейсбуке. По его словам, он уже пожаловался в прокуратуру на такие действия со стороны сотрудников правоохранительных органов.
В полиции сообщили РИА, что проводят проверку слов преподавателя Высшей школы экономики.
Комментарии8
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
ukradennaya_pensiya 05 августа 2018 | 10:07
Конечно, у нас сейчас не 37-й год. В 37-ом никого не посадили за репосты и лайки.
danko1 05 августа 2018 | 10:14
ukradennaya_pensiya: И за оскорбление чувств верующих не сажали, когда верующие по указанию Конторы только "оскорбляются".
Но именно такие "правоохранители" и стукачи, которых развелось множество, и являются опорой этого преступного режима.
bozk 05 августа 2018 | 10:09
Оборотни
danko1 05 августа 2018 | 10:25
bozk: Оборотни- это всё-таки было исключением из правил.
А сейчас честные менты- это белые вороны. И когда честные сотрудники полиции пытаются по закону действовать, то на них самих фальсифицируют уголовные дела, чтобы другим не мешали взятки брать и беззаконие творить.
detul 05 августа 2018 | 10:11
Отставной козы барабанщик - прапорщик Топорец ищет работу охранника стройки. Молодец, что представился. Интересно, он сдаст своих боевых товарищей, или они деньгами помогут ему промолчать.
perestarok 05 августа 2018 | 10:13
"По его словам, сотрудники правоохранительных органов провели незаконный досмотр, в ходе которого потребовали раздеться…"
Так они извращенцы?
cobakevich 05 августа 2018 | 10:23
Ох уж эти пидарасы жидовские !
И к ментам пристанут, лишь бы получить удовольствие ....
Надеюсь все было по обоюдному согласию ?
rampa 05 августа 2018 | 10:28
cobakevich: завидуешь? Похоже на тебя даже менты не реагируют, не смотря на твои старания. Ничего, старайся дальше, найдется и тот мент, который тебе обоюдное согласие устроит