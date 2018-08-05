Тела российских журналистов, убитых в начале недели в Центральноафриканской республике, доставили в Москву

Родственникам их сразу не выдадут.

Тела журналистов в аэропорт Шереметьево доставил борт авиакомпании Air France. Самолёт приземлился примерно в половине первого ночи. Утром тела отвезли в морг, теперь предстоят следственные действия. По словам журналиста Максима Шевченко — друга убитого в Центральной Африке Орхана Джемаля — экспертизы займут не меньше двух дней. Журналиста предположительно похоронят в среду, простятся с ним в Московской соборной мечети, приводит слова Шевченко «Интерфакс».

По поводу других погибших – Александра Расторгуева и Кирилла Радченко информации пока нет. Российский МИД не сообщал о прибытии тел журналистов в Москву. Представитель Мария Захарова ранее сказала, что ведомство помогает организовать перевозку погибших. Трое журналистов – они сотрудничали с Центром управления расследованиями Михаила Ходорковского погибли в ночь на вторник. В Центральной Африке они планировали снять документальный фильм о предполагаемых сотрудниках частной военной компании Вагнер. Журналисты пытались попасть на военную базу, где вагнеровцы обучают местных военных, сообщает телеканал Дождь. После отказа в проходе туда съемочная группа Джемаля решила снять золотые прииски, которые якобы интересуют российские компании.

МИД ранее назвал ограбление основной версией убийства журналистов.