Тела российских журналистов, убитых в начале недели в Центральноафриканской республике, доставили в Москву
Родственникам их сразу не выдадут.
Тела журналистов в аэропорт Шереметьево доставил борт авиакомпании Air France. Самолёт приземлился примерно в половине первого ночи. Утром тела отвезли в морг, теперь предстоят следственные действия. По словам журналиста Максима Шевченко — друга убитого в Центральной Африке Орхана Джемаля — экспертизы займут не меньше двух дней. Журналиста предположительно похоронят в среду, простятся с ним в Московской соборной мечети, приводит слова Шевченко «Интерфакс».
По поводу других погибших – Александра Расторгуева и Кирилла Радченко информации пока нет. Российский МИД не сообщал о прибытии тел журналистов в Москву. Представитель Мария Захарова ранее сказала, что ведомство помогает организовать перевозку погибших. Трое журналистов – они сотрудничали с Центром управления расследованиями Михаила Ходорковского погибли в ночь на вторник. В Центральной Африке они планировали снять документальный фильм о предполагаемых сотрудниках частной военной компании Вагнер. Журналисты пытались попасть на военную базу, где вагнеровцы обучают местных военных, сообщает телеканал Дождь. После отказа в проходе туда съемочная группа Джемаля решила снять золотые прииски, которые якобы интересуют российские компании.
МИД ранее назвал ограбление основной версией убийства журналистов.
Комментарии11
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ukradennaya_pensiya 05 августа 2018 | 10:05
— Убитые журналисты сообщили нам имена своих убийц в названии своего не снятого фильма.
— А как они его назвали?
— "РУССКИЕ НАЁМНИКИ".
olegleon 05 августа 2018 | 10:16
" о предполагаемых ", " которые якобы" это предположение. а вот "ведомство помогает организовать перевозку погибших" это реальность. не тот, кто их туда послал, а государство это делает. а тот, кто послал, бесится и обвиняет других
grossalexis082018 05 августа 2018 | 10:37
olegleon: А помогает ли Рашковня с перевозкой трупиков наемников - от 200 жмуров , поджаренных в Сирии, то пяток из Африки. А главное в чем помощь то - послали борт МЧС, фрахтовали другой борт ?
МАшка Захарова надела наряд плакальщицы и посыпала голову пеплом ?
m_doc 05 августа 2018 | 10:42
grossalexis082018: Надо было тела в ЦАР оставить, тогда б ты быстро сообразил, в чём помощь.
grossalexis082018 05 августа 2018 | 11:02
m_doc: Каждый день по всему миру перевозят сотни тел погибших, так сложилось. И да в некоторых случаях тела оставляют на месте гибели, как правило в горах. А вывезти три тела кружным маршрутом через Париж - рутина.
skuull 05 августа 2018 | 10:21
Ещё три трупа в копилочку Ходорковского...
То что они там сняли никому не интересно, а вот завалить журналистов и потом получить хайп на криках о " кровавом режиме" идет в мировом тренде.
Боинг, скрипали, теперь журналисты...
grossalexis082018 05 августа 2018 | 10:32
skuull: Тупой упоротый кошак - ты главное приготовь свой трупик ;)) А уж шедевр для Европейского Биеннале обеспечим - Упоротый кошара ;))
grandloh 05 августа 2018 | 10:33
skuull: Какой же вы черноротый, тролль проклятый.
m_doc 05 августа 2018 | 10:40
grandloh: На ридной неньке морализаторствуй. Там тебе работы непочатый край, типа нетролль.
grandloh 05 августа 2018 | 11:00
m_doc:
Да, много в России подлецов развелось. Печально, но это факт.
grossalexis082018 05 августа 2018 | 11:05
m_doc: Ты сегодня за кого топишь, чувиха без ботинок ? Могу прислать огнеупорные лапти, а то вдруг соберешся в "Упоротого котяру" за покупками ;))