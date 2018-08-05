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10:00, 05 августа 2018

В Венесуэле совершено покушение на президента страны Николаса Мадуро

В Венесуэле совершено покушение на президента страны Николаса Мадуро. В атаке участвовали несколько беспилотников со взрывчаткой.

Попытка покушения на Мадуро произошла на церемонии празднования 81-летия создания Национальной боливарианской гвардии. В правительстве Венесуэлы заявили, что в сторону президентской трибуны были запущены дроны со взрывчаткой, которые в итоге удалось сбить. В результате взрывов ранения получили семеро военных, принимавших участие в церемонии. Никто из руководства страны не пострадал.

Инцидент произошел во время выступления Мадуро, которое транслировалось в прямом эфире. На видео слышен глухой хлопок, после чего в трансляции пропал звук.

Момент покушения также был запечатлен на другом видео. На нем видно, что после взрыва Мадуро пытался продолжить свою речь, но ему помешали охранники, которые закрыли президента специальными щитами и оттеснили его от микрофона.
Сам Мадуро уже заявил, что попытку покушения совершила правая оппозиция из Колумбии. По его словам, за нападение лично ответственен колумбийский президент Хуан Мануэль Сантос.

В МИДе Колумбии назвали обвинения со стороны Мадуро безосновательными.

Комментарии

14

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ukradennaya_pensiya 05 августа 2018 | 10:03

Когда они повесили Саддама - я молчал.
Когда они пристрелили Каддафи - я молчал.
Когда они запугали жирного корейца - я молчал.
Сейчас они чморят Асада - я помалкиваю.
Но когда они наконец-то доберутся до кремлевского окурка - я точно не выдержу и скажу:
СПАСИБО!!!

monterado_ancona_marche 05 августа 2018 | 10:08

ukradennaya_pensiya: не успеешь, тебя уже не будет...

haldey 05 августа 2018 | 10:27

monterado_ancona_marche: Они этого не понимают!
Россия отключает от США халявное получение ресурсов со всего мира, а попросту не дает грабить народы! Сами свои ресурсы уже не даем, с Ближнего востока все меньше и меньше капает, даже в Африке отключаем каналы поставки, Китай тоже в этом помогает. СГА слетели с катушек, они ищут срочно, кого можно грабануть! Пока еще сильны их позиции в Латинской Америке, но и их скоро отстроим. Бразилия уже в БРИКС, Аргентина туда же стремится.
Гуд бай Америка ооо)))

navsegda 05 августа 2018 | 10:38

haldey: Ты на колёсах или куришь ? ) Просто посмотри баланс торговли на официальных сайтах РФ , товарооборот со странами проклятого запада растёт и пох санкции , вот строят Северный поток 2 , а ты говоришь перекрывают ресурсы , смешной ?

haldey 05 августа 2018 | 10:50

navsegda: Сам ты смешной)))
При Ельцине ресурсы уплывали от нас бесплатно, мы даже еще и оплачивали этот транзит, на пенсии денег не было, на дороги не было, на свою армию не было, не то что развивать, поддерживать в боеготовом режиме, на спорт не было, на проекты типа Крымского моста не то что не было, а даже не мечталось!
А сейчас, мы получаем хорошую компенсацию, за наши ресурсы, армию перевооружили, оклады офицерам, которые не выплачивались борей, подняли и престиж службы в армии возрос в разы! Спорт поднимаем, проекты по созданию стадионов, мостов, производств, портов, дорог, БАМ из одноколейной в двухколейную превратили, а скоро и мост на Сахалин построим!
Не спи, замерзнешь)))

ura_123 05 августа 2018 | 10:09

Опять дроны,беспилотники... Восстание машин против мадуры?

haldey 05 августа 2018 | 10:36

ura_123: СГА не понимает, что творит)))
Применяя все чаще дроны, они всех так и толкают к России, покупайте у русских вооружение, они научились противостоять дронам)))
Что ж, велком)))

compare 05 августа 2018 | 10:11

а не его ли это,"домашняя заготовка"? пора "сплачивать" нац-цию,а для этого надо начинать бить дубинкой,это чтобы плотнее "сплотились"...стало тбыть,необходим "аргумент"-вот,пжалте и он...

gregor 05 августа 2018 | 10:11

Эх ... а я надеялся . что Модуро ,сразу же назовёт виноватым ...Троцкого ли местного навального ..... . а он сразу обвинил Украин.... т.есть Колумбию .

(комментарий скрыт)

grazschdanin 05 августа 2018 | 10:21

Кому то никарагуанский канал мешает.

vlabumur 05 августа 2018 | 10:28

Над селом фигня летала
серебристого металла,
много стало в наши дни
неопознанной фигни.

Опознал фигню с металла --
За селом она упала.. .
Склад Модуро сторожил.. .
Он её и подстрелил!. .

nds_01 05 августа 2018 | 10:31

Наверное, легче убрать водилу, чем возвращать обратно нажитое непосильным трудом...

panilipropal 05 августа 2018 | 10:31

Дрон символично должен указывать на американский след, но только и так понятно что это постановка.

sergo_25_26 05 августа 2018 | 10:45

Эти любители вечной власти совсем за дураков народ держат. Русских в т.ч.

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