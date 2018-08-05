В Венесуэле совершено покушение на президента страны Николаса Мадуро. В атаке участвовали несколько беспилотников со взрывчаткой.

Попытка покушения на Мадуро произошла на церемонии празднования 81-летия создания Национальной боливарианской гвардии. В правительстве Венесуэлы заявили, что в сторону президентской трибуны были запущены дроны со взрывчаткой, которые в итоге удалось сбить. В результате взрывов ранения получили семеро военных, принимавших участие в церемонии. Никто из руководства страны не пострадал.

Инцидент произошел во время выступления Мадуро, которое транслировалось в прямом эфире. На видео слышен глухой хлопок, после чего в трансляции пропал звук.

Момент покушения также был запечатлен на другом видео. На нем видно, что после взрыва Мадуро пытался продолжить свою речь, но ему помешали охранники, которые закрыли президента специальными щитами и оттеснили его от микрофона.

Сам Мадуро уже заявил, что попытку покушения совершила правая оппозиция из Колумбии. По его словам, за нападение лично ответственен колумбийский президент Хуан Мануэль Сантос.

В МИДе Колумбии назвали обвинения со стороны Мадуро безосновательными.