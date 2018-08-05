Более 30-ти тысяч человек, по данным столичных чиновников, приняли участие в ночном велопараде в Москве
Более 30-ти тысяч человек, по данным столичных чиновников, приняли участие в ночном велопараде в Москве. Заезд стартовал в 23 часа. Участники проехали около двадцати километров по центральным улицам, — сообщает пресс-служба Департамента транспорта Москвы. Темой заезда был космос.
Обладателю лучшего тематического костюма подарили смартфон.
Комментарии8
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
rampa 05 августа 2018 | 09:42
в Москве более 30 тысяч велосипедистов, более 100 тысяч болельщиков футбола и только 5 тысяч кто против повышения пенсионного возраста
olegleon 05 августа 2018 | 09:45
rampa: т.е. каждый шестой велосипедист и каждый двадцатый болельщик против. меньшинство, однако
rampa 05 августа 2018 | 09:59
olegleon: что однако - то однако. Судя по твоему коменту, тебя очень расстроило, что даже в Москве так мало нормальных умных людей, думающих о своей жизни и о будущем своих детей, а не только о развлечениях. Как я тебя понимаю
olegleon 05 августа 2018 | 10:13
rampa: меня расстроило? это же их решение. только, как мне кажется, на самом деле это разные люди. т.к. те, кто думает о детях и их будущем, не будут требовать от власти обирать детей и выдавать эти деньги им, т.к. "в 56 лет работать не хочется"
rampa 05 августа 2018 | 10:52
olegleon: тебе это действительно только кажется. ))) Постарайся подумать над этим еще
olegleon 05 августа 2018 | 11:03
rampa: подумаю, учитель )))))
а потом посмотрю, как через месяц народ пойдёт голосовать на выборах мэра Москвы. и буду думать, что пенсионеры голосуют против Собянина. ну до той поры, пока результаты не объявят ))
danko1 05 августа 2018 | 09:48
Понятно, что страдающий бессонницей Путин сам не спит и другим не дает.
Даже тренировки в ночной лиге до 3-х часов ночи идут,как Фетисов говорил.
Но какие холуи, подражая Путину, придумали по ночам и велопробеги устраивать?
barsuchok 05 августа 2018 | 10:01
Извращенцы? По ночам вроде как спать положено и желательно не одному, если уж не спится.