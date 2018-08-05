Более 30-ти тысяч человек, по данным столичных чиновников, приняли участие в ночном велопараде в Москве. Заезд стартовал в 23 часа. Участники проехали около двадцати километров по центральным улицам, — сообщает пресс-служба Департамента транспорта Москвы. Темой заезда был космос.

Обладателю лучшего тематического костюма подарили смартфон.