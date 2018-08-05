РПЦ выпустила рекомендации для священников-видеоблогеров

Как говорится на сайте синодального отдела Московского патриархата по взаимодействию церкви с обществом, ведение видеоблога можно считать прямым продолжением пасторской деятельности священника.

В рекомендациях отмечается, что авторы должны разговаривать с аудиторией на одном языке, — обращаясь к актуальным новостям, примерам из жизни и мемам, а не к библейским цитатам. При этом, не допускается использование хайпа и троллинга для привлечения аудитории.