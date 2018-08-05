РПЦ выпустила рекомендации для священников-видеоблогеров
Как говорится на сайте синодального отдела Московского патриархата по взаимодействию церкви с обществом, ведение видеоблога можно считать прямым продолжением пасторской деятельности священника.
В рекомендациях отмечается, что авторы должны разговаривать с аудиторией на одном языке, — обращаясь к актуальным новостям, примерам из жизни и мемам, а не к библейским цитатам. При этом, не допускается использование хайпа и троллинга для привлечения аудитории.
Комментарии11
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perestarok 05 августа 2018 | 09:39
"РПЦ выпустило рекомендации для священников-блогеров"
Бог санкционировал блуждание священников по интернету?
danko1 05 августа 2018 | 09:42
perestarok: Совсем плохи дела в гэбэшной РПЦ. Недвижимость понахапали, а храмы и старые пустые стоят.
Теперь в интернете будут пытаться прихожан заманивать, а то доход в этом торговом доме резко упал.
midnightblues 05 августа 2018 | 10:21
danko1: Тут они совсем прогорят
Ведь их клиентура не то,что в интернетах,в алфавитах не сильна
danko1 05 августа 2018 | 10:34
midnightblues: У попов доход от продажи свечек и прочего упал в том году в 2 раза, хотя цена на свечи за последние годы в 20 раз выросла.
И рентабельность производства свеч, как я на днях узнала, 10000%, но желающих их покупать не осталось.
Да и 2 банка торгового дома РПЦ рухнули. А жить попы привыкли на широкую ногу, в роскоши.
midnightblues 05 августа 2018 | 10:35
danko1: Про банки приятно слышать
student_ru_ru 05 августа 2018 | 09:46
Пусть на бересте пишут. Иначе это отход от корней.
sensei54 05 августа 2018 | 09:48
"Отец Онуфрий отказался озолотить Ольгу..."
pro_hanov 05 августа 2018 | 09:58
sensei54: Обоснуйте? О. Онуфрий оне окучивает отроковиц Одноклассником.
grossalexis082018 05 августа 2018 | 10:28
Это напомнило отзыв попа -ветерана на первую службу выпускника семинарии:
Отрок !!! перед службой надо остограмиться Кагором, а не опллитрится сивухой !!!
Рясу не надо заправлять в трусы. надетые поверх джинсов!!!
Кадилом надо степенно помашивать, а не крутить над головой !!!
И на конец в конце надо говорить Аминь !!! А не ПИСЕЦ!!!
cobakevich 05 августа 2018 | 10:36
Похоже скоро появятся священники - привидения ...
oleg_andreevich 05 августа 2018 | 10:43
А использование буллинга и кликбейта приветствуется?