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09:30, 05 августа 2018

РПЦ выпустила рекомендации для священников-видеоблогеров

Как говорится на сайте синодального отдела Московского патриархата по взаимодействию церкви с обществом, ведение видеоблога можно считать прямым продолжением пасторской деятельности священника.

В рекомендациях отмечается, что авторы должны разговаривать с аудиторией на одном языке, — обращаясь к актуальным новостям, примерам из жизни и мемам, а не к библейским цитатам. При этом, не допускается использование хайпа и троллинга для привлечения аудитории.

Комментарии

11

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perestarok 05 августа 2018 | 09:39

"РПЦ выпустило рекомендации для священников-блогеров"

Бог санкционировал блуждание священников по интернету?

danko1 05 августа 2018 | 09:42

perestarok: Совсем плохи дела в гэбэшной РПЦ. Недвижимость понахапали, а храмы и старые пустые стоят.
Теперь в интернете будут пытаться прихожан заманивать, а то доход в этом торговом доме резко упал.

midnightblues 05 августа 2018 | 10:21

danko1: Тут они совсем прогорят
Ведь их клиентура не то,что в интернетах,в алфавитах не сильна

danko1 05 августа 2018 | 10:34

midnightblues: У попов доход от продажи свечек и прочего упал в том году в 2 раза, хотя цена на свечи за последние годы в 20 раз выросла.
И рентабельность производства свеч, как я на днях узнала, 10000%, но желающих их покупать не осталось.
Да и 2 банка торгового дома РПЦ рухнули. А жить попы привыкли на широкую ногу, в роскоши.

midnightblues 05 августа 2018 | 10:35

danko1: Про банки приятно слышать

student_ru_ru 05 августа 2018 | 09:46

Пусть на бересте пишут. Иначе это отход от корней.

sensei54 05 августа 2018 | 09:48

"Отец Онуфрий отказался озолотить Ольгу..."

pro_hanov 05 августа 2018 | 09:58

sensei54: Обоснуйте? О. Онуфрий оне окучивает отроковиц Одноклассником.

grossalexis082018 05 августа 2018 | 10:28

Это напомнило отзыв попа -ветерана на первую службу выпускника семинарии:
Отрок !!! перед службой надо остограмиться Кагором, а не опллитрится сивухой !!!
Рясу не надо заправлять в трусы. надетые поверх джинсов!!!
Кадилом надо степенно помашивать, а не крутить над головой !!!
И на конец в конце надо говорить Аминь !!! А не ПИСЕЦ!!!

cobakevich 05 августа 2018 | 10:36

Похоже скоро появятся священники - привидения ...

oleg_andreevich 05 августа 2018 | 10:43

А использование буллинга и кликбейта приветствуется?

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