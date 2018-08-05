На президента Венесуэлы Николаса Мадуро совершено покушение с помощью дронов со взрывчаткой

Это произошло во время парада в Каракасе. Президент и члены правительства не пострадали. Инцидент произошел во время выступления Мадуро – оно транслировалось в прямом эфире.

На кадрах видно, как члены правительства резко смотрят вверх, затем в трансляции пропадает звук, и камера показывает общий план и бегущих солдат.