На президента Венесуэлы Николаса Мадуро совершено покушение с помощью дронов со взрывчаткой
Это произошло во время парада в Каракасе. Президент и члены правительства не пострадали. Инцидент произошел во время выступления Мадуро – оно транслировалось в прямом эфире.
На кадрах видно, как члены правительства резко смотрят вверх, затем в трансляции пропадает звук, и камера показывает общий план и бегущих солдат.
Комментарии2
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olegleon 05 августа 2018 | 09:33
новое время. раньше ледорубом пользовались
midnightblues 05 августа 2018 | 09:33
Труп- то где??
Птичка чавес спас??
Водилам трамвая категорически противопоказан кокс!!!