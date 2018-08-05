В Европе в эти выходные может быть побит температурный рекорд 1977 года
В некоторых районах Португалии температура достигает 46 градусов. В регионе Алкарви бушует крупный лесной пожар — огнем охвачено около тысячи гектаров леса, одно поселение эвакуировано.
Власти Испании сообщают о трех скончавшихся от теплового удара. На северо-востоке страны, на границе с Францией, тоже бушует пожар, который тушат с помощью самолетов и вертолетов. Температура воздуха в испанских городах приближается к 44 градусам.
Во Франции из-за пришедшей из Африки волны теплого воздуха закрылись четыре ядерных реактора.
На улицах немецких городов появились полицейские водометы, которые обычно используют для разгона демонстрантов. Сейчас из них поливают деревья.
В Нидерландах, на границе с Германией, за минувшую неделю резко упал уровень воды в Рейне. Власти были вынуждены закрыть участки высокоскоростных шоссе, на которых из-за жары расплавился асфальт.
На севере Италии по-прежнему рекордная жара, а на юге ожидается сильный град. На площадях Рима бесплатно раздают воду всем желающим.
Комментарии2
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vbgolub 05 августа 2018 | 09:21
Как люди только там живут в этой загнивающей и задыхающейся в жаре Западной Европе?
kamen_12 05 августа 2018 | 09:28
vbgolub: С правами человека там тоже не очень. В России Павленский был художник, активист, лидер либерального движения, а во Франции просто уголовник, сидит в тюрьме. И что характерно политзаключенным его не объявляют, обидно.