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09:00, 05 августа 2018

Минфин США вновь продлил срок отказа от ценных бумаг компаний Олега Дерипаски

Ранее срок принятия решения по этому вопросу для американских партнеров российского олигарха был установлении именно на сегодня.

Крайний срок выхода из активов компаний Олега Дерипаски, попавшего в санкционные списки США 6 апреля, в очередной раз перенесен. Ранее американские власти дали понять о готовности снять санкции с целого ряда компаний, если их перестанет контролировать российский миллиардер. Инвесторы из США должны избавиться от акций и долговых инструментов En+, Rusal’а и «Группы ГАЗ» до 23 октября. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США решил продлить срок, в течение которого американские инвесторы должны передать права на ставшие в одночасье «токсичными» активы. Продлевающая срок генеральная лицензия опубликована на сайте Минфина.

Сам Олег Дерипаска ранее заявлял, что готов распродать значительную часть своих активов в обмен на снятие санкций с подконтрольных компаний.

Комментарии

2

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vilingrad 05 августа 2018 | 09:19

готов распродать значительную часть своих активов в обмен на снятие санкций с подконтрольных компаний."
И это лицо, приближенное к императору?! Ползает на брюхе перед пиндосами?! Хлопни дверью, раздай все неимущим ватникам и их детям, сохрани лицо... впрочем, да- сохранять нечего:)

detul 05 августа 2018 | 09:26

Демократический шантаж. Это и есть тот свободный рынок о котором так мечтал разработчик нынешней экономической модели развития России - Егор Тимурович Гайдар. Вот рынок и саморегулирует. А если саморегулирует неправильно, то демократы-западники ему помогут.

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