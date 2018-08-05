Россия с сегодняшнего дня вводит новые ставки импортных пошлин на американские товары

Такое решение было принято в ответ на повышение Соединенными Штатами импортных пошлин на сталь и алюминий. В частности, будут повышены таможенные тарифы на импорт отдельных видов транспортных средств для перевозки грузов, нефтегазового оборудования, инструментов для обработки металлов и бурения скальных пород, строительно-дорожной техники и оптоволокна.

Объем пошлин на данном этапе составит более 87 миллионов долларов в год.