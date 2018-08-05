Россия с сегодняшнего дня вводит новые ставки импортных пошлин на американские товары
Такое решение было принято в ответ на повышение Соединенными Штатами импортных пошлин на сталь и алюминий. В частности, будут повышены таможенные тарифы на импорт отдельных видов транспортных средств для перевозки грузов, нефтегазового оборудования, инструментов для обработки металлов и бурения скальных пород, строительно-дорожной техники и оптоволокна.
Объем пошлин на данном этапе составит более 87 миллионов долларов в год.
Комментарии10
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olegleon 05 августа 2018 | 09:11
" отдельных видов транспортных средств для перевозки грузов, нефтегазового оборудования, инструментов для обработки металлов и бурения скальных пород, строительно-дорожной техники и оптоволокна. "
опять пенсионеры пострадают! насколько же дороже им теперь придётся платить за инструменты для бурения!!!
vilingrad 05 августа 2018 | 09:14
olegleon: Да, леоныч, а сложить два плюс два не получается? Будут дороже инструменты для бурения, будет дороже добыча нефти- подорожает все- от бензина до лапши. Лохи вы, портянки, невозможные:)
olegleon 05 августа 2018 | 09:27
vilingrad: и ещё "два" добавь - деньги от пошлин идут в бюджет, а значит +20% на пенсии.
а за всё заплатят, как обычно, работающие
student_ru_ru 05 августа 2018 | 09:33
olegleon: "а за всё заплатят, как обычно, работающие"
До гроба работающие. А вы думали, ловким движением рук из одного кармана в другой обманули закон сохранения энергии?)
vilingrad 05 августа 2018 | 09:11
встаем с колен!
kamen_12 05 августа 2018 | 09:32
vilingrad: Хотим лобстеров!
pravdatut 05 августа 2018 | 09:14
РФ рубит сук на котором сидит. Бурового импортного инструмента и так в РФ нет- эмбарго наложено.
student_ru_ru 05 августа 2018 | 09:17
Не знай, смеяться или плакать. Сто пудов это всё продукты отвёрточной сборки импортных комплектующих.
sbk 05 августа 2018 | 09:23
Рухнут США...
eduard53 05 августа 2018 | 09:35
ИМХО, вряд ли от подобных контр-санкций сильно пострадает высокотехнологичная американская промышленность, и вряд ли мы справимся с возникающими из-за очередного "самострела" проблемами медведевским импортозамещением ...
Прости, Воронеж ...