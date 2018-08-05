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09:00, 05 августа 2018

В правительстве отреагировали на замечания бизнес-сообщества к законопроекту о картелях

Департамент экономики и финансов поручил ФАС согласовать документ с заинтересованными структурами до внесения на рассмотрение кабинета министров. Письмо из аппарата правительства, адресованное Федеральной антимонопольной службе, оказалось в распоряжении «Эха Москвы». В начале недели стало известно, что три крупных бизнес-объединения попросили премьера Дмитрия Медведева рассмотреть возможность «полной декриминализации» картельных соглашений при сохранении административной ответственности за подобные нарушения.

В случае, если на данный момент это не возможно, они предлагают повысить масштабы ущерба, за который предусмотрена уголовная ответственность. Документ подписали президент Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин, глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин и руководитель «Деловой России» Алексей Репик.

Недовольство крупнейших российских бизнес-ассоциаций вызвал пакет законопроектов ФАС, разработанный в начале этого года. Он, в частности, предусматривает увеличение срока лишения свободы за участие в картелях, а также значительно расширяет полномочия самой службы.

Комментарии

1

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nehoroshiy 05 августа 2018 | 09:34

Понятно, чем больше ущерб, тем меньше ответственности.

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