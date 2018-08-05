В Новой Москве задержали двух кандидатов в муниципальные депутаты Максима Марутенкова и Александра Менюкова
В Новой Москве задержали двух кандидатов в муниципальные депутаты Максима Марутенкова и Александра Менюкова, а также волонтера движения «Открытая Россия» Анну Ветрову. Их заподозрили в незаконной агитации. Об этом сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на члена московского отделения движения Татьяну Усманову. По словам активистки, всех троих задержали по заявлению местной администрации. Поводом стали агитационные плакаты с фамилиями кандидатов в муниципальные депутаты, которые активисты развешивали в Щербинке.
Члены «Открытой России» написали объяснительные в отделении полиции. Сотрудники правоохранительных органов, по словам Усмановой, также сказали активистам, что проверят плакаты на экстремизм. После этого задержанных отпустили.
По словам активистов, в полиции есть заявления и на других кандидатов в муниципальные депутаты.
Комментарии3
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patrikk_1 05 августа 2018 | 09:15
Максима Марутенкова, Александра Менюкова, а также волонтера движения «Открытая Россия» Анну Ветрову, заподозрили в незаконной агитации...
Серьёзно что-ли, поместите их в пресс-хату, пусть с ними поработаю тюремные лгбтшники. Будут знать, как вести незаконную агитацию.
vlabumur 05 августа 2018 | 09:27
проверят плакаты на экстремизм.
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Контрреволюционные вещи говорите,
Филипп Филиппович.
А, ничего опасного.Никакой контрреволюции.Кстати, вот ещё слово, которое я совершенно не выношу.Абсолютно неизвестно - что под ним скрывается?(С)
а теперь контрреволюцию заменили экстремизмом.
А может дедушку Ленина на экстремизм проверить?
О чем это агитация в центре Москвы?
vlad591 05 августа 2018 | 09:33
Я, конечно, противник удаления из паблика даже самых дебильных комментариев. Но если человек давно зарекомендовал себя как дебил и подлец, почему бы не помечать его сообщения каким-либо особым образом? (Например, выделять коричневым цветом).
Это вроде и не репрессия, но постоянное напоминание аффтору, кто он есть на самом деле.