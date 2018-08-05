В Новой Москве задержали двух кандидатов в муниципальные депутаты Максима Марутенкова и Александра Менюкова, а также волонтера движения «Открытая Россия» Анну Ветрову. Их заподозрили в незаконной агитации. Об этом сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на члена московского отделения движения Татьяну Усманову. По словам активистки, всех троих задержали по заявлению местной администрации. Поводом стали агитационные плакаты с фамилиями кандидатов в муниципальные депутаты, которые активисты развешивали в Щербинке.

Члены «Открытой России» написали объяснительные в отделении полиции. Сотрудники правоохранительных органов, по словам Усмановой, также сказали активистам, что проверят плакаты на экстремизм. После этого задержанных отпустили.

По словам активистов, в полиции есть заявления и на других кандидатов в муниципальные депутаты.