Акции против повышения пенсионного возраста пройдут сегодня в ряде российских городов. Их организаторы настаивают на отмене реформы.

Согласованный митинг проведут в Калининграде сторонники политика Алексея Навального. По их словам, ранее они не могли выразить свой протест на улице из-за ограничений на проведение массовых акций, которые накладывали правила проведения Чемпионата мира по футболу. По словам организаторов акции, «власти приняли чудовищный законопроект, который отнимет возможность дожить до пенсии у миллионов россиян».

С аналогичными лозунгами на митинг выйдут в подмосковном городе Жуковский. Его инициатором стало местное отделение партии «Справедливая Россия», которое призывает прийти и сказать свое решительное «нет» планам правительства по повышению пенсионного возраста. Администрация Жуковского разрешила провести эту акцию.

Согласовать митинг против пенсионной реформы удалось и в Междуреченске. В городе призывают проснуться пораньше и уже с 8 утра заявить властям о своих требованиях.

Акции против пенсионной реформы проходят в России уже больше месяца. Самая многочисленная состоялась в прошлую субботу в Москве.