Акции против повышения пенсионного возраста пройдут сегодня в ряде российских городов
Акции против повышения пенсионного возраста пройдут сегодня в ряде российских городов. Их организаторы настаивают на отмене реформы.
Согласованный митинг проведут в Калининграде сторонники политика Алексея Навального. По их словам, ранее они не могли выразить свой протест на улице из-за ограничений на проведение массовых акций, которые накладывали правила проведения Чемпионата мира по футболу. По словам организаторов акции, «власти приняли чудовищный законопроект, который отнимет возможность дожить до пенсии у миллионов россиян».
С аналогичными лозунгами на митинг выйдут в подмосковном городе Жуковский. Его инициатором стало местное отделение партии «Справедливая Россия», которое призывает прийти и сказать свое решительное «нет» планам правительства по повышению пенсионного возраста. Администрация Жуковского разрешила провести эту акцию.
Согласовать митинг против пенсионной реформы удалось и в Междуреченске. В городе призывают проснуться пораньше и уже с 8 утра заявить властям о своих требованиях.
Акции против пенсионной реформы проходят в России уже больше месяца. Самая многочисленная состоялась в прошлую субботу в Москве.
Комментарии12
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olegleon 05 августа 2018 | 09:07
ну вот теперь мы знаем, что против реформы людей на улицу выводит Навальный и Справедливая Россия, а остальные не протестуют. ну если верить Эху ))
patrikk_1 05 августа 2018 | 09:08
Согласованный митинг проведут в Калининграде сторонники политика Алексея Навального...
Тупые госдеповские ублюдки. Чем быстрее в России откажутся от пенсий, бесплатной медицины и бесплатного образования, тем быстрее повзрослеет народ нашей страны и начнёт смотреть на чиновников не как на благодетелей, а как на проворовавшихся менеджеров.
vlabumur 05 августа 2018 | 09:15
patrikk_1:
Тупые госдеповские ублюдки. Чем быстрее в России откажутся от пенсий, бесплатной медицины и бесплатного образования, тем быстрее повзрослеет народ нашей страны
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Вот только не повзрослеет а вымрет..
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начнёт смотреть на чиновников
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В смысле на Путина?
Так и говори или боишься?
patrikk_1 05 августа 2018 | 09:21
vlabumur:
Путин лучший из всех российских политиков на сегодняшний день. Он самый честный, добрый, смелый и он больше остальных любит русский народ и многонациональный народ России. Другое дело, что он Король госзаказа, любит своим дружкам подкидывать работёнку, но человек ведь не безгрешен и кто я такой чтобы его осуждать, если я в сто раз хуже В.Путина?
vlabumur 05 августа 2018 | 09:33
patrikk_1: Путин лучший из всех проворовавшихся менеджеров на сегодняшний день.
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Оригинально вы мыслите.
patrikk_1 05 августа 2018 | 09:37
vlabumur:
Ну да, чего тут звезду лохматить. Я говорю прямо, без экивоков. Владимир Путин - лучший из того что есть в стране, если ты с этим не согласен, назови своего кандидата?
olegleon 05 августа 2018 | 09:30
vlabumur: и сколько в США или Британии вымерло при 65-67 годах выхода на пенсию и платной (страховой) медицине??
или ты хочешь жить "как в США", чтобы медицина была "как в Америке", но работать по-советски?
banyi3 05 августа 2018 | 09:24
patrikk_1: Надо продвигать страховую медицину! Все хвалят медицину в США, ЕС, но забывают, что без страховки ты пойдёшь в бомжатник, где просто руку перевяжут, а дальше - иди на х..) И с больших заработков там, сколько идёт на страхоку, ась?
patrikk_1 05 августа 2018 | 09:29
banyi3:
Правильно. Все эти критики российской медицины, российского образования и российского кинематографа, которых мы наблюдаем на сайте говнорадио, это они и разворовывают российские культуру, СМИ, образование, медицину... в больницах ставят капельницы с препаратами, которые были изобретены после войны, в 50-60 годах. Мрази.
cobakevich 05 августа 2018 | 09:16
С какого перепугу ОТКАЗ ПЛАТИТЬ ЗАРАБОТАННЫЕ ПЕНСИИ эти кремлежулики называют громким именем РЕФОРМА ?
Что они реформируют , реформа это улучшение жизни населения, изменение функционирования Пенсионного фонда, а что происходит ?
Тупо ПЯТЬ ЛЕТ не платить пенсии , это разве реформа ?
Вот разогнать Пенсионный фонд , распродать все дворцы , которые они себе понастроили, это была бы реформа
banyi3 05 августа 2018 | 09:26
cobakevich: Вы правильно заметили - ЗАРАБОТАННЫЕ пенсии! А они заработаны?
bozk 05 августа 2018 | 09:21
Протестуй не протестуй получишь ...