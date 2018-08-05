Россиянин Сергей Ковалев не сумел защитить титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации. В 12-раундовом поединке, который прошел в Атлантик-Сити, он проиграл колумбийцу Элейдеру Альваресу техническим нокаутом в седьмом раунде.

На счету 35-летнего Ковалева теперь 32 победы (28 нокаутом), три поражения и одна ничья. 34-летний Альварес по-прежнему не знает поражений на профессиональном ринге – 24 победы (12 нокаутом).