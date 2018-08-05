Россиянин Сергей Ковалев не сумел защитить титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации
Россиянин Сергей Ковалев не сумел защитить титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации. В 12-раундовом поединке, который прошел в Атлантик-Сити, он проиграл колумбийцу Элейдеру Альваресу техническим нокаутом в седьмом раунде.
На счету 35-летнего Ковалева теперь 32 победы (28 нокаутом), три поражения и одна ничья. 34-летний Альварес по-прежнему не знает поражений на профессиональном ринге – 24 победы (12 нокаутом).
Комментарии5
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viniqi 05 августа 2018 | 08:42
Жаль, но одними скрепами соперника трудно победить!!!
vezdehod 05 августа 2018 | 08:53
Патриотизм это конечно хорошо. но он, иногда. не помогает побеждать.
ltvjrhfn2 05 августа 2018 | 08:56
ставленники узурпатора всегда будут терпеть поражение от либеральных и демократических спортсменов!
splin2 05 августа 2018 | 09:06
ltvjrhfn2: Нокаут, между прочим, был не технический, а чисто физический.
svoi216 05 августа 2018 | 09:06
Теперь в ДУМУ к Валуеву.