Дональд Трамп заявил, что Россия не единственная страна, которая вмешивается в дела США
Дональд Трамп заявил, что Россия не единственная страна, которая вмешивается в дела США. Так делают и другие, в том числе Китай и, возможно, Северная Корея. Об этом глава Белого дома рассказал в ходе своего выступления в штате Огайо, передает NBC News.
Он отметил, что с ростом экономики США объемы вмешательства будут только расти.
Комментарии10
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yralez 05 августа 2018 | 08:41
Такого фейкого президента у них еще не было.
Похоже и продажного.
olegleon 05 августа 2018 | 08:44
интересно, а кто-нибудь из американских властей скажет что-то про вмешательство США в выборы и внутренние дела других стран? или "- а нам за что?"
vezdehod 05 августа 2018 | 08:50
Видимо здорово посадил на крючок наш Владимир Владимирович дядю Трампа - аж Гланды порвал.
patrikk_1 05 августа 2018 | 08:56
Так делают и другие, в том числе Китай и, возможно, Северная Корея...
А Украина где? Больше всех вмешивалась сраная Украина, а про неё молчок? Трус тупой, конъюнктурщик несчастный.
Трамп - ЧМО.
neyexo 05 августа 2018 | 08:46
Когда его спрашивают, верите ли Вы в то, что Россия вмешивалась, он не раз отвечал: да верю, это была Россия. Но это мог быть также кто угодно, это мог быть Китай и т.д.
radionews 05 августа 2018 | 08:48
Вмешательства в дела других есть у всех.
Нет вмешательств в выборы, в электронные средства передачи данных процедуры выборов, именно в этом обвиняют рашку.
Трамп так бестолково старается отмазаться, что выдает российское авторство схемы. Он бы ещё Калинку станцевал, для полноты образа.
condor00 05 августа 2018 | 08:55
Глядя на эту посредственность во власти поневоле вспомнишь В. Черномырдина с его отточенными выражениями.
pravdatut 05 августа 2018 | 08:56
Всячески старается приуменьшить вину кремля. Попался на кагебистский крючёк. Это урок для Запада, а кремлю не отмыться.
glotov 05 августа 2018 | 09:01
Лажа полная. Думаю, американцам стоит остановить свою истерику, особенно перед парламентскими выборами. Ну не может великая держава долго быть клоуном.
art_ 05 августа 2018 | 09:03
трамп и путин - союзники, они борются за изоляцию, против миграции. это важнее всех противоречий. поэтому обама вызывает у обоих такую неприязнь