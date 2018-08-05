Дональд Трамп заявил, что Россия не единственная страна, которая вмешивается в дела США. Так делают и другие, в том числе Китай и, возможно, Северная Корея. Об этом глава Белого дома рассказал в ходе своего выступления в штате Огайо, передает NBC News.

Он отметил, что с ростом экономики США объемы вмешательства будут только расти.