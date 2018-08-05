До сегодняшнего дня американские инвесторы должны были избавиться от акций и долговых обязательств компаний Дерипаски
До сегодняшнего дня американские инвесторы должны были избавиться от акций и долговых обязательств компаний Олега Дерипаски. Но во вторник Минфин США в очередной раз продлил этот срок до 23 октября.
Шансов на то, что Соединенные Штаты исключат Олега Дерипаску из санкционного списка, практически нет. Такое мнение высказал ранее в эфире «Эха» экономист Сергей Алексашенко.
Это уже третий перенос дедлайна. Изначально ведомство ограничило выход из капитала и долга седьмым мая.
Комментарии2
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olegleon 05 августа 2018 | 08:42
"Это уже третий перенос дедлайна. "
а сколько ещё будет? одно дело политика, при которой можно внести человека в список, а другое дело деньги.
vezdehod 05 августа 2018 | 08:47
Избавятся...Куда они бедолаги денутся - ведь Дерипаска стал прокажённым в США.