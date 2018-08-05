Столкнувшиеся в Красноярском крае вертолеты перед вылетом были исправны

Об этом сообщили в компании «ЮТэйр — Вертолетные услуги». Авария произошла накануне. По предварительной информации, Ми-8 столкнулся лопастями с грузом, который перевозил на внешней подвеске ранее взлетевший вертолет. Погибли 18 человек.

В понедельник в Красноярском крае объявлен день траура.