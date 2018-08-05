Столкнувшиеся в Красноярском крае вертолеты перед вылетом были исправны
Об этом сообщили в компании «ЮТэйр — Вертолетные услуги». Авария произошла накануне. По предварительной информации, Ми-8 столкнулся лопастями с грузом, который перевозил на внешней подвеске ранее взлетевший вертолет. Погибли 18 человек.
В понедельник в Красноярском крае объявлен день траура.
Комментарии3
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curious69_ 05 августа 2018 | 08:48
Вертолёты конечно же были исправны... А вот мозги у пилотов и организаторов полётов ТОЧНО были неисправны. ... МОРДОР.
ltvjrhfn2 05 августа 2018 | 09:15
curious69_:
не исключено что это спланированная акция МОРДОРА что-бы запугать либерально-демократическую часть работников нефтянки..
nikmart001 05 августа 2018 | 08:51
Интересно, а почему ему взлет разрешили когда у него над головой висел другой вертолет да еще с грузом? Или все так срочно было?