В Боготе отвергли причастность президента Колумбии к покушению на Николаса Мадуро...

В МИДе страны назвали эти обвинения «бессмысленными и необоснованными». «Венесуэльский лидер не первый раз обвиняет Колумбию при каких-либо инцидентах», — говорится в твиттере колумбийского внешнеполитического ведомства. Там потребовали уважения к президенту, правительству и колумбийскому народу.

Власти Венесуэлы сообщили о попытке покушения на лидера страны в ходе его выступления на параде в Каракасе. Атака, по их данным, была совершена с применением дронов со врывчаткой. Ранены семеро военных, сам боливарианский лидер не пострадал. Он обвинил в причастности к случившемуся Мануэля Сантоса, а также крайне правые венесуэльские группировки.