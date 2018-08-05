В Боготе отвергли причастность президента Колумбии к покушению на Николаса Мадуро
В МИДе страны назвали эти обвинения «бессмысленными и необоснованными». «Венесуэльский лидер не первый раз обвиняет Колумбию при каких-либо инцидентах», — говорится в твиттере колумбийского внешнеполитического ведомства. Там потребовали уважения к президенту, правительству и колумбийскому народу.
Власти Венесуэлы сообщили о попытке покушения на лидера страны в ходе его выступления на параде в Каракасе. Атака, по их данным, была совершена с применением дронов со врывчаткой. Ранены семеро военных, сам боливарианский лидер не пострадал. Он обвинил в причастности к случившемуся Мануэля Сантоса, а также крайне правые венесуэльские группировки.
Комментарии4
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olegleon 05 августа 2018 | 08:39
а С-4 купили в магазине
vezdehod 05 августа 2018 | 08:45
Мадуро хочет пойти по стопам Эрдогана и Разгромить оппозицию.
patrikk_1 05 августа 2018 | 08:52
В Боготе отвергли причастность президента Колумбии к покушению на Николаса Мадуро...
А к убийству группы Орхана Джемаля и отравлению Скрипалей? Давай колись.
zztop1960 05 августа 2018 | 08:48
Премьер-министр Албании Эди Рама в своем фейсбуке сообщил о принятом руководством НАТО решении о строительстве первой авиабазы альянса на западных Балканах в центральной Албании, в городе Кучова, который носил имя "Сталин" с 1950 по 1990 год.