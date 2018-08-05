В Российской Премьер Лиге сегодня пройдут три матча второго тура

В центре внимания – игра в Москве между ЦСКА и Ростовым. Встреча на ВЭБ Арене начнется в 19 часов. Кроме того, КС будут принимать Оренбург. Другой дебютант Лиги – Енисей – отправится в гости к Ахмату.

Накануне Урал в Екатеринбурге уступил ФК Краснодар. Уральцы уже в дебюте вышли вперед усилиями Бекфалви. Однако сразу после перерыва южане ответили точным ударом Классена. А в самой концовке Мамаев ударом головой принес своей команде победу 2-1. Зенит в Санкт Петербурге сломил сопротивление тульского Арсенала. Единственный мяч на счету Олега Шатова. Эта уже вторая победа Зенита в новом сезоне. А вот Спартак выиграть во второй раз не сумел. Столичное дерби с Локомотивом удалось на славу. Но обошлось без забитых мячей.

Завершится 2-й тур в понедельник, когда сыграют Уфа и Анжи.