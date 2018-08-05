Митинги против повышения пенсионного возраста проходят в различных российских городах
На них приходит от нескольких десятков до нескольких сотен человек.
В свою очередь каких-либо акций в поддержку инициативы властей не наблюдается. Сейчас они уже не могут пользоваться такими методами, поскольку в стране обрушивается устоявшаяся социально-экономическая ситуация, — сказал «Эху» политолог Алексей Малашенко. Сомнительно, что у кого-то бы получилось собрать людей на такое мероприятие, считает эксперт.
Алексей Малашенко отметил, что несмотря на неприятие обществом идеи повышения пенсионной реформы, протест пока достаточно слабый.
Комментарии3
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radionews 05 августа 2018 | 08:14
Никакого протеста нет, все согласны.
Несколько сотен человек в масштабах всей страны это случайное скопление особей.
Похоже, эти кучки провокаторов нужны, чтобы устроить лукавую замену: вместо повышения возраста снизить в несколько раз размер пенсий всем кроме силовиков - они по митингам не шляются.
И тогда и овцы- пенсы- будут живы, и наворованные бабки целы.
И тупое население не придерется к своему великому вождю
banyi3 05 августа 2018 | 08:25
Раз не выходят, значит не сильно народ это трогает, не так ли?
alexandr400 05 августа 2018 | 09:36
Если этого нет на госТВ, значит никаких митингов нет. Какие проблемы?