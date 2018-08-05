Митинги против повышения пенсионного возраста проходят в различных российских городах

На них приходит от нескольких десятков до нескольких сотен человек.

В свою очередь каких-либо акций в поддержку инициативы властей не наблюдается. Сейчас они уже не могут пользоваться такими методами, поскольку в стране обрушивается устоявшаяся социально-экономическая ситуация, — сказал «Эху» политолог Алексей Малашенко. Сомнительно, что у кого-то бы получилось собрать людей на такое мероприятие, считает эксперт.

Алексей Малашенко отметил, что несмотря на неприятие обществом идеи повышения пенсионной реформы, протест пока достаточно слабый.