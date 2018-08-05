Александр Костенко после освобождения из колонии в Кировской области, куда он попал после Евромайдана, прибыл в Москву
Украинский активист Александр Костенко после освобождения из колонии в Кировской области, куда он попал после событий на Евромайдане, прибыл в Москву. Его сопровождает консул Украины.
Александр Костенко вместе с консулом Геннадием Бриченко вчера приехал в украинское посольство в Москве. И затем освобождённый активист отправится в Киев. Его там ждут в понедельник или вторник. Там ему предоставят временное жильё, а правительство выплатит денежное пособие. Президент Украины Петр Порошенко поговорил с Костенко по телефону. И назвал его цитата «большим молодцом». А его заключение незаконным. «Годы тяжёлых испытаний не поколебали его твердой проукраинской позиции», — написал президент в твиттере. Активиста, уроженца Симферополя, арестовали в Крыму в феврале 15го. Перед задержанием, по словам адвокатов, его похитили сотрудники ФСБ, избивали, пытали током и сломали руку. Костенко обвинили в нанесении лёгких телесных повреждений сотруднику крымского спецподразделения Беркут во время Евромайдана в Киеве в 14м году. А ещё обвинили в незаконном хранении оружия. Украинца в Симферополе осудили на 4 с лишним года колонии. В апелляционных инстанциях срок уменьшили до трёх с половиной лет. Костенко отбыл наказание в колонии Кировской области и на днях вышел на свободу.
Правозащитный центр Мемориал признал украинского активиста политическим заключённым.
Комментарии8
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banyi3 05 августа 2018 | 08:09
А почему не начинает голодать вместе с сенцовым? По братски , так сказать) Заявить - не уеду из РФ пока всех не выпустят! В хохляндии и посадить могут )
zztop1960 05 августа 2018 | 08:17
banyi3: А вот у русских патриотов силы-воли маловато. В Латвии арестовали пророссийского активиста Гапоненко , он обьявил голодовку, голодал целых два дня и начал опять хавать.Как с такими победить НАТО ?
kiever 05 августа 2018 | 08:35
zztop1960: Рекорд киевского террориста сенцова, голодающего уже третий месяц, в истории человечества ещё ни кто не побил, небось с голодухи обглодал уже свои кирзачи, и сожрал всех тюремных мышей, крыс и тараканов, за счёт этого и держится
banyi3 05 августа 2018 | 08:43
zztop1960: Я бы тоже больше 3 дней не продержался, не все могучи как сенцовы (редкое существо) ))
oleg_andreevich 05 августа 2018 | 08:22
banyi3: по кочану.
olegleon 05 августа 2018 | 08:26
banyi3: потому что понимал, что рекорд Сенцова не побить.
piterjanis 05 августа 2018 | 08:09
в Раду его,к остальным упырям.
gregor 05 августа 2018 | 08:26
piterjanis:
Дума это называется .... .