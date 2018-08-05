Александр Костенко после освобождения из колонии в Кировской области, куда он попал после Евромайдана, прибыл в Москву

Украинский активист Александр Костенко после освобождения из колонии в Кировской области, куда он попал после событий на Евромайдане, прибыл в Москву. Его сопровождает консул Украины.

Александр Костенко вместе с консулом Геннадием Бриченко вчера приехал в украинское посольство в Москве. И затем освобождённый активист отправится в Киев. Его там ждут в понедельник или вторник. Там ему предоставят временное жильё, а правительство выплатит денежное пособие. Президент Украины Петр Порошенко поговорил с Костенко по телефону. И назвал его цитата «большим молодцом». А его заключение незаконным. «Годы тяжёлых испытаний не поколебали его твердой проукраинской позиции», — написал президент в твиттере. Активиста, уроженца Симферополя, арестовали в Крыму в феврале 15го. Перед задержанием, по словам адвокатов, его похитили сотрудники ФСБ, избивали, пытали током и сломали руку. Костенко обвинили в нанесении лёгких телесных повреждений сотруднику крымского спецподразделения Беркут во время Евромайдана в Киеве в 14м году. А ещё обвинили в незаконном хранении оружия. Украинца в Симферополе осудили на 4 с лишним года колонии. В апелляционных инстанциях срок уменьшили до трёх с половиной лет. Костенко отбыл наказание в колонии Кировской области и на днях вышел на свободу.

Правозащитный центр Мемориал признал украинского активиста политическим заключённым.