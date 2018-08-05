Тела погибших в Центральной Африке российских журналистов доставлены в Москву

По данным сервера Flightradar, самолет авиакомпании Air France рейсом из Парижа приземлился после полуночи в столичном аэропорту Шереметьево. В столицу Франции груз 200 отправили из Банги в пятницу вечером. Как ожидается, утром тела доставят в морг. Затем их передадут следователям для проведения судмедэкспертизы. На это потребуется не менее двух дней, сообщил ранее ТАСС Максим Шевченко. По его словам, похороны Орхана Джемаля, по предварительным данным, состоятся 8 августа. Прощание пройдет в Московской соборной мечети.

Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко были убиты 30 июля в Африке, куда они прибыли для съемок документального фильма о частных военных компаниях.