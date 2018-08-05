Капитан сухогруза BBC Lagos, севшего на мель у берегов Швеции, задержан за управление судном в нетрезвом виде
При досмотре у него обнаружили российский паспорт. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Южного региона полиции. Там отметили, что содержание алкоголя в крови моряка — 2,5 промилле. Это очень большой показатель, который означает, что нарушителю может грозить тюремное заключение. Судебное слушание по этому делу должно состояться не позднее 7 августа.
130-метровое судно, перевозившее 5 тысяч тонн пшеницы, село на мель в минувшую пятницу недалеко от города Хельсингборг на западном побережье Швеции. Сухогруз, согласно информации береговой охраны, направлялся из Литвы в Испанию. Он зарегистрирован на карибских островах Антигуа и Барбуда.
Комментарии5
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max3446 05 августа 2018 | 07:40
Конец Европы: на гей-парад в Швеции власти обязали выйти военных, полицейских и сотрудников МИД
4 августа, в столице Швеции Стокгольме состоялся традиционный для это страны гей-парад. В современной Европе подобные мероприятия давно уже не редкость, и в параде сексуальных извращенцев не было бы ничего необычного, если бы не действия властей, обязавших все государственные структуры, включая вооруженные силы, МИД и полицию, принять участие в шествии.
Вот, например, представители Försvarsmakten — Вооруженных Сил Швеции. На военном грузовике интересный лозунг на английском: «We don't always march straight» — «Мы не всегда маршируем прямо» (игра слов, прямо, или straight, также означает на современном сленге гетеросексуальность). Очевидно, что это уже не самодеятельность неких «сладких» представителей шведских военнослужащих, а совершенно четкое, по-армейски, выполнение указаний «сверху». Невольно вспоминаются рассказы про советскую «уравниловку» и «обязаловку», только вот в СССР лозунги были, мягко говоря, намного правильнее.
Разумеется, помимо армии в гей-параде приняла участие колонна полиции.
… а также чиновников МИД и прочих министерств и ведомств.
max3446 05 августа 2018 | 07:42
как рассказали местные жители, сами военные, полицейские и чиновники «нормальной ориентации» крайне недовольны такого рода «обязаловкой», однако отказ от участия в шествии или даже просто выражение публичного недовольства вполне может стать причиной для увольнения.
poluputing 05 августа 2018 | 08:05
max3446: конец Рассее: пьяный вертолётчик, пьяный капитан сухогруза ДАЛЕЕ ПО ТЕКСТУ
arye_11 05 августа 2018 | 07:42
max3446:
Придурковатый "юрист" Максик лает с утра о чем угодно, только не о теме новости.
Похмелись, болезный, не мучай организьму.
mordvinyka_zabiyka 05 августа 2018 | 07:42
что, уже и выпить зыряну нельзя??