Капитан сухогруза BBC Lagos, севшего на мель у берегов Швеции, задержан за управление судном в нетрезвом виде

При досмотре у него обнаружили российский паспорт. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Южного региона полиции. Там отметили, что содержание алкоголя в крови моряка — 2,5 промилле. Это очень большой показатель, который означает, что нарушителю может грозить тюремное заключение. Судебное слушание по этому делу должно состояться не позднее 7 августа.

130-метровое судно, перевозившее 5 тысяч тонн пшеницы, село на мель в минувшую пятницу недалеко от города Хельсингборг на западном побережье Швеции. Сухогруз, согласно информации береговой охраны, направлялся из Литвы в Испанию. Он зарегистрирован на карибских островах Антигуа и Барбуда.