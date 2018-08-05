До сегодняшнего дня американские инвесторы должны были избавиться от акций и долговых обязательств компаний Дерипаски
Но вторник Минфин США в очередной раз продлил этот срок до 23 октября.
Москва считает направленные против компаний Дерипаски санкции нелегитимными. Об этом ранее заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Это уже третий перенос дедлайна. Изначально ведомство ограничило выход из капитала и долга седьмым мая.
Комментарии1
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tv_victim 05 августа 2018 | 07:37
А пенсионеры, как следствие - от последних надежд и иллюзий.....